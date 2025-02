Un bilet neașteptat, o avere nesperată

Lindsay a mers la un magazin pentru a cumpăra un bilet răzuibil la jocul ei preferat de la Virginia Lottery. În loc de biletul dorit, vânzătorul i-a oferit unul dintr-un alt joc, numit Money Blitz. Dezamăgită și nervoasă, femeia a ieșit din magazin și, fără prea mari așteptări, a decis să răzuiască biletul în parcare.

Momentul de frustrare s-a transformat rapid într-unul de șoc și bucurie – biletul era câștigător!

„Și am depășit faptul că nu am fost fericită cu ce am primit”, a mărturisit Lindsay angajaților loteriei, potrivit Metro.

Câștigătoarea a avut de ales între a primi întreaga sumă în tranșe anuale pe o perioadă de 30 de ani sau o plată unică, mai mică, dar imediată. Fără să stea pe gânduri, Lindsay a optat pentru o plată unică de 1,25 milioane de dolari.

Zâmbind larg, femeia a fost fotografiată alături de cecul uriaș și biletul care i-a schimbat viața.

Biletul norocos a fost cumpărat de la o benzinărie din Carrollton, orașul în care locuiește Lindsay. Povestea ei demonstrează că uneori, chiar și cele mai mici neplăceri pot ascunde surprize uriașe – iar norocul poate veni în cele mai neașteptate moduri.