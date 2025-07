"Am câștigat un casting pentru un rol într-un serial de televiziune. S-au programat probele de costum, s-a programat repetiția și mi-au trimis contractul, dar între timp cred că cineva s-a trezit si a zis "stai că doamna nu face parte din tabara noastră și cum o să facem noi promovare?!" Eu nu fac politic[, asta trebuie să se înțeleagă, faptul că fiecare cetățean are dreptul să își exprime opinia electorala, are dreptul să își exprime opinia care ține de naționalitate. (...) Este vorba de o dubla masura, am colegi care sunt foarte ok in mom in care isi exprima si fac propaganda pe față pentru o anumită parte politică și nu că nu pățesc nimic, ba chiar sunt premiați", a declarat Manuela Hărăbor.

Artista a mai afirmat că acest gen de comportament i-a adus aminte de regimul comunist, când actori considerați incomozi pentru cuplul Ceaușescu, erau marginalizați și chiar excluși din circuitul profesional, de multe ori pe criterii strict arbitrare.