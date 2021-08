În acest weekend, cu puțin noroc ați putea fi martorii unui fenomen care, în termeni populari, este cunoscut sub expresia ”luna albastră”, relatează CNN.

O lună albastră este a treia lună plină dintr-un sezon care conține patru luni pline, în loc de cele trei obișnuite, potrivit revistei Sky & Telescope.

“Mulţi oameni au auzit că e Lună albastră. Acest lucru nu există. Luna albastră nu e reală, e doar o poreclă dată Lunii de către fermierii americani. În luna ianuarie s-au produs două Luni pline: una la început şi una la sfârşit. Asta înseamnă Lună albastră: când e a doua Lună plină într-o lună calendaristică. Se mai întâmplă, nu e ceva foarte rar.” - explica astronomul Adrian Şonka pentru Agerpres în 2018.

Numele de Lună albastră este dat celei de-a doua Luni pline care se produce într-o singură lună calendaristică, un fenomen ce are loc, în medie, la fiecare doi ani şi jumătate.

Folosirea expresiei "Lună albastră" ca referinţă pentru acest eveniment astronomic a rezultat dintr-o eroare apărută în paginile publicaţiei Sky and Telescope din 1946. Expresia a făcut apoi ocolul lumii, cauzând o veritabilă fascinaţie în rândul publicului, iar numele ei a fost dat unui cocktail şi unui sortiment de bere foarte bine vândut în Statele Unite. Expresia din limba engleză "once in a blue Moon" descrie un eveniment extrem de rar.