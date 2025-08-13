Evie Jackson, în vârstă de 28 de ani și studentă la universitate, a împărtășit experiența sa pe TikTok, întrebând: „Mai este cineva care aplică la joburi și nu primește niciun răspuns?” După ce a discutat cu o prietenă, Evie a realizat că multe dintre posturile pentru care aplicase nu existau în realitate. „Ea mi-a spus: «Știi că multe dintre aceste joburi nu sunt reale, nu? Sunt doar pentru imaginea companiei.»”

Ce sunt „joburile fantomă”

Fenomenul „joburilor fantomă” presupune postarea unor anunțuri pentru poziții pe care angajatorii nu intenționează să le ocupe. Motivele variază: unele companii le folosesc pentru a-și îmbunătăți imaginea, altele pentru a colecta date despre candidați sau pentru a urmări obiective interne. „Am aplicat la o grămadă de joburi false, ceea ce a fost extrem de descurajant”, a spus Evie, catalogând situația drept „o exploatare suplimentară a clasei muncitoare”.

Un raport realizat de ResumeBuilder.com, bazat pe un sondaj cu peste 1.600 de manageri de HR, arată că 40% dintre firme au publicat cel puțin un anunț fals în ultimul an. Dintre acestea, 26% au postat între unul și trei joburi false, 19% între cinci și zece, iar 13% au ajuns să posteze peste 75 de astfel de anunțuri.

Cum poți identifica un anunț fals

Evie oferă câteva indicii pentru a recunoaște un job fantomă: anunțurile care rămân active mult timp (peste 30 de zile) sau posturile care reapar constant în notificări. Ea a primit de cel puțin zece ori alertă pentru același post la un lanț de restaurante și a ajuns să suspecteze că fie jobul nu era real, fie compania era extrem de neatractivă pentru candidați.

În Australia, publicarea de anunțuri de muncă înșelătoare poate fi sancționată cu până la 1,1 milioane de dolari australieni în cazurile grave. Totuși, Evie crede că multe companii sunt dispuse să riște. Uneori a trecut chiar și prin interviuri aparent promițătoare, doar pentru a nu mai primi niciun răspuns ulterior.

Când CV-ul rămâne doar un text pe ecran

Tânăra subliniază că mediul online, deși accesibil, poate fi și un obstacol: „Când ești doar cuvinte pe un ecran, e greu să ieși în evidență. Dacă ar vedea cineva cine sunt cu adevărat, ar înțelege că sunt potrivită pentru job.”

Evie ia în calcul să revină la metoda tradițională, lăsând CV-uri direct la firme, chiar dacă este mai obositor. Videoclipul ei a devenit rapid viral, adunând comentarii de la mulți tineri care se confruntă cu aceeași problemă. „E rău, dar e reconfortant să știu că nu sunt singură”, a adăugat ea.