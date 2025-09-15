O comunitate în afara timpului

Insula, cu o suprafață de peste 18.000 de hectare, aparține familiei Robinson încă din 1864, când a fost cumpărată de la monarhia hawaiiană pentru 10.000 de dolari. Astăzi, valoarea estimată a Niihau depășește 88 de milioane de dolari. În ciuda trecerii timpului, proprietarii au păstrat modul de viață tradițional: oamenii se deplasează pe biciclete sau cai, comunică în limba hawaiiană și trăiesc fără confortul modern al apei curente sau al internetului.

Politică, armată și turism controlat

Deși izolată, insula are o identitate politică distinctă. Niihau este considerată un bastion republican în Hawaii, locuitorii votând covârșitor pentru Donald Trump în alegerile din 2020 și 2024. În lipsa altor oportunități economice, armata americană este unul dintre principalii angajatori ai comunității, iar vizitatorii pot plăti sume mari pentru a participa la partide de vânătoare organizate. Totuși, numărul locuitorilor scade, mulți alegând să se mute pe insula Kauai, unde accesul la servicii moderne este mai facil.

Reguli stricte și viitor incert

Familia Robinson administrează insula cu un regim aproape feudal, impunând reguli menite să protejeze tradițiile și mediul. Chiar și personalul militar care sosește temporar trebuie să le respecte. Keith Robinson, unul dintre actualii proprietari, supraveghează îndeaproape pădurile și speciile rare de plante, afirmând chiar că ar distruge flora protejată dacă ar considera că dreptul de proprietate este pus în pericol.

În ciuda valorii uriașe a insulei, familia nu are un plan clar de succesiune. Totuși, mesajul este ferm: modul de viață tradițional al Niihau va fi păstrat cât mai mult timp, indiferent de presiunile exterioare.