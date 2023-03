Fara sa stim insa adaugam aproape de fiecare data un ingredient care nu este deloc natural si care, astfel, transforma mancarea intr-una toxica pentru organism. Iata despre ce este vorba.

Ingredientul toxic pe care il punem in ciorba

In urma unui control realizat de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului s-a descoperit faptul ca bulionul vandut in magazine este mai toxic decat credeam.



Astfel, prin analiza compozitiei, oficialii au depistat faptul ca aproximativ 52% dintre sortimentele de bulion vandute contin acid citric, o sare de lamaie obtinuta pe cale chimica ce nu aduce niciun beneficiu.



Mentionat pe etichete sub denumirea de E330, acidul citric irita sistemul digestiv si cauzeaza deseori aparitia refluxului gastric.

S-a demonstrat ca acidul citric scade brusc tensiunea arteriala, lucru care poate provoca pentru cei cu organismul slab aparitia starilor de ameteli si lesin.



In plus, acidul citric incetineste functiile organelor vitale, astfel ca organismul este fortat sa faca un efort suplimentar.



Acidul citric determina si o reducere a absorbtiei de fructoza cu 30%, dar si absorbtia mai grea a a aminoacizilor, fapt care poate duce in timp la aparitia bolilor de ficat, reducerea fertilitatii sau la scaderea capacitatii de memorare.



Nu in ultimul rand s-a observat ca un consum mare de acid citric afecteaza smaltul dintilor si favorizeaza astfel aparitia cariilor.

Sursă text&foto: Eva.ro