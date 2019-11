Horoscopul iernii! Cine are parte de dragoste adevărată

Horoscop dragoste pentru iarna BERBEC

Incepand din 3 decembrie, cand Jupiter intrain Capricorn, iti vei concentra mai mult atentia asupra muncii tale. Mintea iti vas ta doar la tine si la ceea ce ai de facut. Lucrurile se schimba total dupa eclipsa de Luna din 11 ianuarie. Apoi, alinierea lui Mercur, Saturn si Pluton din 12 ianuarie iti va aduce acele momente intime de care ai nevoie. Nimic nu mai poate pune pe planul doi relatia de cuplu.

Horoscop dragoste pentru iarna TAUR

Iti tot urmaresti o fosta iubire. Te gandesti ca daca ii trimiti mesaje sau incerci sa ii vorbesti ai putea sa reinnozi relatia. Se pare ca ai mult de lucrat la capitolul incredere si in tine, si in persoana care, in urma cu ceva vreme, ti-a frant inima. Dar tot ai vrea sa risti. Iar Luna plina din Fecioara din 9 martie 2020 pare ca te va ajuta sa va rezolvati toate diferentele si sa ramaneti impreuna pentru o lunga perioada de timp. Poate pentru totdeauna.

Horoscop dragoste pentru iarna GEMENI

Este o perioada excelenta pentru romantism si legat relatii. Daca esti singur, dupa data de 27 noiembrie, pare ca astrele iti surad pentru gasirea jumatatii. Poate ca te intalnesti cu rudele si faci cunostinta in casa lor cu cineva special. Poate ca petrecerile prilejuite de sarbatori la birou te vei apropia de cineva. Dar noptile nu vor mai fi reci. Daca esti intr-o relatie, vestile bune vin una cate una de cand Mercur iese din retrograd, in noiembrie, si pana in februarie cand va intra din nou in retrogradare.

Horoscop dragoste pentru iarna RAC

Este o perioada buna sa iti gasesti jumatatea. Jupiter intra in Capricorn din 3 decembrie, iar tie ti se “ascut” simturile. Pleci la vanatoare, iar eclipsele din 26 decembrie si 10 ianuarie iti aduc o posibila idila. Incearca sa iti pastrezi cumpatul pentru a nu rata totul intr-un mod dramatic, in special dupa 10 ianuarie, cand Mercur, Saturn si Pluto se intalnesc in Capricorn. Fii mai flexibil si lasa dragostea sa te cuprinda fara sa opui prea multa rezistenta. Au si angajamentele rolul lor, chiar daca iti pierzi “libertatea”.

