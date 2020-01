Horoscopul chinezesc pentru 2020 va schimba viața zodiilor

Berbec

Pentru Berbec, acest an va aduce multă muncă, eforturi, dar și succese pe măsură. Din punct de vedere financiar, Berbecul se va bucura de abundență, mai ales dacă își face curaj să investească și să aibă inițiative noi. Pe plan sentimental, se va dovedi câteodată agresiv și resentimental, dar apoi va fi încercat de păreri de rău și își va cere iertare. Din punctul de vedere al sănătății, este bine să se ferească de probleme legate de imunitate.

Taur

Pentru Taur, anul Șobolanului de Metal este un an al prosperității pe toate planurile, inclusiv al fertilității pentru cuplurile care își doresc mai mulți copii. Relațiile romantice vor fi la ordinea zilei, dar vor exista și despărțiri cu lacrimi și drame sentimentale. Pe planul carierei, Taurul va avansa rapid și își va atinge întregul potențial. Este bine să fie atent la problemele respiratorii și să evite drumurile lungi și obositoare.

Gemeni

În cazul Gemenilor, 2020 va fi un an al prieteniei și al devotamentului pentru binele altora. Deși Gemenii sunt, în general, o zodie independentă și capricioasă, acest an reprezintă o treaptă în plus pentru maturitatea lor. Unele dintre relațiile lor de amiciție se vor transforma în legături de iubire. Gemenii vor simți din plin protecția persoanelor dragi și, la rândul lor, vor învăța să fie mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți. Din punctul de vedere al sănătății, problemele de natură psihică le vor da unele bătăi de cap.

Rac

Transformarea interioară este marea provocare a Racului în 2020. Șobolanul de Metal are influențe pozitive asupra acestei zodii acvatice, căreia îi dă mai multă stabilitate în sentimente și mai multă strălucire emoțională. Racii vor învăța să-și dezvăluie calități pe care le-au ținut multă vreme în umbră, să se arate mai autentici și astfel vor câștiga admirația și interesul celor din jur. Acest an le va aduce multiple prilejuri de a-și găsi sufletul pereche, dar și de a evolua din punct de vedere spiritual. Cu sănătatea vor sta destul de bine, dar trebuie să se ferească de excese alimentare și de supraîncărcare la locul de muncă.

Leu

Se știe că Leul este un carierist care poate renunța la orice, mai puțin la pasiunile sale și la nevoia de succes. Anul Șobolanului de Metal va fi plin de succese pentru el, ajutându-l să-și împlinească ambițiile și să urce cât mai sus pe scara ierarhică. În același timp însă, va fi un an în care se va simți de multe ori singur și neînțeles. Acest lucru este cauzat de faptul că Leul nu mai are suficient timp pentru prieteni și pentru cei dragi. Când va pricepe acest lucru, va trebui să stabilească o balanță mai potrivită între viața profesională și cea sentimentală. În plus, va trebui să dea mai multă atenție sănătății sale, pentru că unele probleme cronice s-ar putea reactiva din cauza lipsei de odihnă.

