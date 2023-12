Berbec

Emotiile intense tind sa domine scena astazi. Nu face nimic pe jumatate. Este momentul sa dai totul sau nimic. Ai puterea sa ajungi la esenta oricarei situatii si nu ezita. Daca intampini opozitie, ramai puternic. Este o lectie valoroasa de invatat astazi.

Taur

S-ar putea sa fie dificil sa rezolvi orice astazi. Exista o rezistenta destul de mare care face dificila actiunea conform planurilor facute. Astazi nu este momentul potrivit pentru certuri, lupte sau confruntari cu cineva, indiferent de motiv.

Gemeni

Lucrurile pe care le credeai evidente s-ar putea sa nu fie tocmai clare, asa cum le aveai tu in minte. Fii constient ca exista unele opozitii intense fata de planurile tale. Ai grija si de ceilalti oameni si de emotiile lor. S-ar putea sa observi cum se ridica un zid intre tine si scopurile tale, precum si intre tine si cei dragi.

Rac

Este nevoie de doi pentru un tango. Aminteste-ti ca viata nu este un bulevard cu sens unic. Este esential sa existe un echilibru intre daruire si primire daca vrei ca altii sa te trateze exact asa cum iti doresti. Nu lasa pe altii sa aiba control asupra ta in ceea ce priveste directia propriei tale vieti.

Leu

Multe dureri vechi pot fi eliberate daca esti dispus sa stai drept si sa spui exact ce trebuie spus. A te lasa dus de val poate fi o cale usoara, dar nu intotdeauna te duce pe calea implinirii viselor tale. Fii putin mai hotarat in privinta pozitiei tale astazi si proiecteaza-te ca fiind adevaratul maestru al destinului tau.

Fecioară

S-ar putea sa simti o oarecare tensiune si opozitie astazi, asa ca fii pregatit. Pare ca toata lumea vrea ceva de la tine. Ramai ferm. Există tot felul de opinii care vor să fie auzite. Cu cat esti mai hotarat, cu atat va fi mai dificil sa circule informatia importanta liber.

Balanță

Este necesar astazi ca in cercul tau sa fie cineva care sa intreprinda o actiune, iar tu esti cea mai potrivita persoana pentru asta. Vointele puternice si opiniile hotarate sunt cele care vor iesi invingatoare. Altii nu sunt atat de usor de manipulat. Fiecare are o voce si o opinie si nu se vor teme sa le foloseasca.

Scorpion

Altii oameni pot avea tendinta sa cedeze sub presiunea emotionala a zilei, dar tu esti in elementul tau si simti ca zbori pe un zmeu colorat. Poti sa te lasi purtat de emotii fara nicio problema, oricat de agitate sau tulburi ar fi apele pe care le strabati. Altii oameni se vor uita la tine pentru putere si suport.

Săgetător

Creeaza-ti propria realitate. Vezi ca ai deja sforile vietii tale in mainile tale, dar ti-a fost frica sa le folosesti. Nu ezita sa-ti asumi responsabilitatea de a fi creatorul vietii tale magnifice. Nu te multumi cu jumatati de masura atunci cand poti viza si obtine orice. Ia-ti tot timpul necesar si nu-ti pierde din vedere obiectivele.

Capricorn

Poti constata ca opiniile puternice ale altora dicteaza actiunile tale in aceasta zi. Atmosfera este destul de intensa, asa ca ar fi o idee buna sa mentii nivelul mai scazut si sa lasi pe altii sa-si impuna punctul de vedere. Nu incerca sa intri intr-un conflict. Opozitie neasteptata poate iesi de oriunde si prelua controlul.

Vărsător

Astazi te vei simti foarte increzator, fiind capabil sa spui si sa faci lucruri pe care in mod uzual le-ai tine pentru tine. Fii avizat, totusi, ca esti susceptibil sa intampini si opozitie puternica si neasteptata. Geniul din tine vrea sa iasa la iveala si sa arate altora cine esti cu adevarat, dar alti oameni pot avea motivele lor sa te critice.

Pești

Exista o intensitate coplesitoare in aceasta zi care face dificila mentinerea pacii. Opiniile puternice si emotiile curajoase ies si se ciocnesc in aceasta zi festiva. Te-ai putea gasi in mijlocul unor forte conflictuale daca nu esti atent.