Horoscop 24 decembrie 2019. Ajunul Crăciunului vine cu vești bune pentru aceste zodii

Horoscop 24 decembrie 2019. Ziua de azi nu este una dintre cele mai bune pentru reprezentanții unei anumite zodii. Pe parcursul zilei, la urechile acestora vor ajunge vești neplăcute despre un “apropiat”, care nu a avut cele mai frumoase cuvinte la adresa acestor nativi. Trădarea va fi destul de dureroasă pentru această zodie.

Horoscop 24 decembrie 2019. BERBEC

V-ați lăsat purtați de val și se pare că nu ați luat cea mai bună decizie. Azi veți realiza greșelile pe care le-ați făcut în trecut și vă veți da seama de ce ați ajuns în acest punct. Trecutul nu-l mai puteți schimba, dar puteți schimba consecințele lui. Așa că nu vă rămâne decât să faceți mici schimbări acolo unde se poate și cu siguranță veți vedea îmbunătățiri.

Horoscop 24 decembrie 2019. TAUR

Comentariile răutăcioase venite din partea unui apropiat reușesc să vă strice ziua. Nu lăsați această situație să vă influențeze prea mult timp. Există atâtea lucruri frumoase în viața voastră de care să vă bucurați.

Horoscop 24 decembrie 2019. GEMENI

Vi se face subit dor de cineva din trecutul vostru și parcă vă vine să căutați acea pesoană. Ați vrea să știți ce mai face, dar, pe de altă parte, vă temeți că vă va face rău să o vedeți. A fost parte dintr-un trecut pe care îl vreți uitat. Bine ar fi să aveți puterea să lăsați trecutul acolo unde este și să vă bucurați de prezent.

Horoscop 24 decembrie 2019. RAC

Un apropiat vă dă astăzi o informație care vă bulversează. Aflați despre o persoană în care aveați mare încredere că a jucat la două capete și puțin a lipsit să nu-i cădeți și voi victimă.

Horoscop 24 decembrie 2019. LEU

Relația cu partenerul de viață pare să scârțâie și nu reușiți să găsiți o modalitate prin care să vă rezolvați problemele sentimentale. Toate aceste lucruri ajung să vă afecteze mai mult decât v-ați fi imaginat. Soluția este, după cum bine știți, comunicarea. Dar este necesar să găsiți momentul potrivit pentru a avea o astfel de discuție. Nu pe grabă, nu când sunteți tensionați sau nervoși.

Horoscop 24 decembrie 2019. FECIOARĂ

Cei din jur au motive serioase să vă invidieze astăzi. Aveți o energie fantastică și duceți la capăt cu succes orice activitate de care vă apucați. Este o zi perfectă pentru a schița proiecte de viitor.

Horoscop 24 decembrie 2019. BALANȚĂ

Sunteţi pe un drum nou, iar toate aceste schimbări vă provoacă teamă. Din fericire, primiţi sprijin de la cei apropiați, iar parteneruld e viață vă susține întru totul și are mare încredere în voi.

Horoscop 24 decembrie 2019. SCORPION

Deși este weekend, nu este exclus ca un coleg de muncă să vă ceară ajutorul cu privire la o sarcină de serviciu. Altruiști cum vă știm, n-o să precupețiți niciun efort pentru a-l ajuta, chiar dacă asta înseamnă să renunțați la timpul vostru liber. Nu este cel mai bun lucru pe care-l puteți face, de aceea ar fi bine s-o faceți doar dacă simțiți cu adevărat că vreți s-o faceți. Nu din obligație.

Horoscop 24 decembrie 2019. SĂGETĂTOR

Azi trebuie să luaţi o decizie importantă, însă vă temeți să nu greșiți și să nu cumva să faceţi o alegere proadstă. Spre norocul vostru, o persoană în care aveţi mare încredere este dispusă să vă asculte problema şi să vă ajute cu un sfat.

Horoscop 24 decembrie 2019. CAPRICORN

Aveți prostul obicei de a nu vă învăța lecțiile și de a nu vă asculta intuiția. Ziua de azi vă este stricată, spre după-amiază, de un telefon de la un prieten care vă anunță că cineva v-a vorbit de rău. Pe acel “cineva” l-ați mirosit demult, dar ați preferat să credeți că aparențele înșală. Ei, bine, se pare că nu era vorba de aparențe, ci de realitatea goală-goluță. Încercați să vă depășiți dezamăgirea. Oricum, gestul acelui “apropiat” vorbește mai mult despre el decât despre voi.

Horoscop 24 decembrie 2019. VĂRSĂTOR

Cineva vă cere azi niște explicații pentru un lucru de care vă acuză și care s-a întâmplat cu multă vreme în urmă. Dacă nu vă amintiți exact situația, nu vă grăbiți cu explicațiile. Dați-vă timp să vă amintiți tot ce s-a întâmplat atunci, apoi reveniți și oferiți-i lămuririle pe care vi le cere.

Horoscop 24 decembrie 2019. PEȘTI

În sfârșit vă găsiți motivația necesară pentru a vă apuca de un lucru pe care o lungă perioadă de timp l-ați ignorat. Chiar dacă nu vă face chiar plăcere, este o sarcină pe care trebuie să o duceți la bun sfârșit, așa că cel mai bine ar fi să nu amânați momentul mai mult decât ați făcut-o până acum.