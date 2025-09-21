Eclipsa de Soare din 21 septembrie ne oferă un spectacol astral de excepție. Nu este doar un eveniment astronomic, ci și o conjuncție de forțe subtile ce influențează profund energiile lunii. Dacă pentru pasionații de astronomie ea poate părea o repetiție anuală, pentru iubitorii de astrologie această eclipsă este un portal către schimbări semnificative și noi începuturi.