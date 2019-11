Horoscop 2020. Zodiile care au noroc cu carul în 2020. Va fi anul lor!

Horoscop 2020. Astfel, Berbecii, Gemenii și Leii sunt favoriții astrelor în anul care vine, însă nici celelalte zodii nu sunt mai puțin norocoase.

Horoscop 2020. Berbec

Nativii din Berbec trebuie sa se pregateasca de schimbari. In special in viata personala. Astrele promit celor nascut sub acest semn noi intalniri romantice care, ulterior, s-ar putea transforma in frumoase povesti de iubire cu final fericit.

Horoscop 2020. Gemeni

Vesti bune si pentru nativii din Gemeni. Cei care nu si-au intemeiat inca o familie, vor avea sansa sa intalneasca, in 2020, adevarata dragoste.

Cum vor evolua relatiile depinde, in mare masura, chiar de Gemeni, mai precis de dorinta lor de a face pasul decisiv.

Horoscop 2020. Leu

Desi nu fac parte din categoria celor care-si manifesta sentimentele, dar chiar si ei, nativii din Leu, vor dori, in 2020, sa-si exprime dragostea, sa transmita emotii.