Horoscop 2020 pentru zodii! Cine sunt vedetele anului

Iată predicțiile pentru fiecare zodie în parte:



Berbec

Cei născuți în zodia Berbec vor avea un an important în cariera lor, cu mari responsabilități. Anul 2020 este pentru ei anul îl care vor cunoaște o creștere profesională, iar eforturile lor vor fi recunoscute de șefi și de superiori. Același lucru este valabil și în plan financiar. În acest sector al vieții lor, Berbecii vor avea însă mari responsabilități, astfel încât să nu uite totuși că totul poate fi trecător, mai ales banii, și este bine să nu facă cheltuieli inutile. Cel mai bine ar fi că în acest an să strângă bani și să îi investească.



În dragoste, Berbecii își vor forma legături emoționale sănătoase și puternice.



Taur



Anul 2020 va fi o lecție pentru cei născuți în zodia Taur. Astrologii le recomandă acestor nativi să fie deschise și să învețe să fie mai flexibili. În plan sentimental, Taurii vor cunoaște o ascensiune și își vor explora toată charisma de care dau dovadă în relații, ceea ce le va aduce puțină agitație în amor. Acest aspect charismatic va avea efecte și asupra carierei lor și vor avea parte de noi provocări. În ceea ce privește banii, Taurii ar trebui să facă investiții în 2020, pentru că este un an prosper, care le va aduce venituri mari.



Gemeni



Gemenii vor avea parte în 2020 de transformări radicale în unele aspecte ale vieții lor. În carieră, anul 2020 este unul favorabil ca acești nativi să își stabilească noi contacte, care să îi ajute să își îmbunătățească cariera profesională. Dacă vor să aibă prosperitate, Gemenii trebuie să facă investiții mai sigure în 2020. În ceea ce privește relațiile amoroase, anul 2020 va fi unul al învățării pentru Gemeni, în care vor trebui să își dea seamă că timpul alături de persoanele iubite este cel mai prețios.



Rac



Dragostea și cariera vor fi două sectoare puternic afectate în anul 2020 pentru acești nativi. Anul viitor va fi o perioadă în care Racii vor trenui să își ia viața mai în serios și să aibă mai multă responsabilitate, în special în ceea ce privește relațiile cu cei din jur. Va fi un an de cursă pentru Raci, în care vor trebui să lege legături pe termen lung atât emoțional, cât și profesional. Va fi un an de prestigiu progesional. În legătură cu banii, Racii trebuie să facă în 2020 investiții strategice pentru a obține rezultate bune.



Leu



Pe Lei îi așteaptă un an 2020 plin de muncă asiduă, care îi poate afecta și alte sectoare ale vieții. În domeniul profesional, Leii vor avea mai multe oportunități de creștere, de aceea vor necesită mai multă disciplină pentru a putea profita din plin de ocaziile ce i se vor ivi. În plus, Leii trebuie să aibă grijă și de relațiile din mediul de muncă, deoarece presiunea pentru a obține rezultate mai bune le poate afecta comunicarea cu cei din jur. În dragoste, Leii trebuie să facă mai multe eforturi și să petreacă mai mult timp alături de cei dragi, astfel încât să echilibreze timpul petrecut pentru sarciniile profesionale și cel cu familia.

Fecioară



Fecioarele se află într-o fază excelentă pentru a studia noi lucruri și pentru a-și explora noi talente. Anul 2020 va fi un an foarte favorabil pentru Fecioare pentru a studia și pentru a învață noi lucruri pe plan profesional astfel încât să își exploreze propriul potențial, care se va reflecta în rezultate financiare cât mai bune. Este un an de muncă pentru acești nativi, așa că ar trebui să fie foarte atenți la cum își separă timpul în ceea ce privește distracția și viață profesională. În plan sentimental, anul 2020 aduce pentru Fecioare mai multe relații pasagere. Le va plăcea să flirteze și să seducă, însă nu vor avea parte de o relație serioasă până la sfârșitul anului. Dacă vor să își întâlnească sufletul-pereche, Fecioarele ar trebui să învețe să își exprime sentimentele.







Balanța



Balențele se vor concentra pe familie și casă. Prin urmare, își vor dori să facă reamenajări în casă și schimbări în mediul familial. Ei se vor dedica foarte mult și carierei, de aceea vor trebui să depună eforturi pentru a echilibra viața de familie și viața profesională. În dragoste, Balanțele trebuie să fie cât mai deschise pentru a-și putea trăi relațiile, însă să își proritizeze însă familia.



Scorpion



Cu multe lucruri în minte, Scorpionii intră într-o fază de învățare profundă în 2020. Vor călători mult și își vor face noi cunoștințe, care le vor fi utile pentru creșterea profesională și financiar, zone destul de agitate din viață Scorpionilor. Odată intrați în această cursă a finanțelor, Scorpionii trebuie să fie atenți și la celalalte aspecte din viață lor, cum ar fi familia și dragostea.



Săgetător

Săgetătorii trebuie să își planifice foarte bine finanțele în 2020. Prin urmare, trebuie să își stabilească priorități pentru cheltuirea banilor anul viitor, pe lângă faptul că trebuie să fie atenți și la achitarea unor datorii mai vechi. În plan sentimental, Săgetătorii ar putea avea parte de aventură, pe care trebuie o privească însă cu foarte multă prudență.



Capricorn



Multe plante se vor poziționa în Capricorn pe tot parcursul anului 2020, ceea ce face că acest semn să iasă în evidență anul viitor. Cei născuți în această zodie vor fi dedica mare parte din timp pentru a-și face planuri pe termen lung în ceea ce privește dragostea, carieră și alte aspecte ale vieții lor. Deși mulți simț că se dezvoltă încet, astrele le recomanda să fie calmi și să aibă răbdare.



Vărsător



Pentru Vărsători, anul 2020 solicită echilibru emoțional, deoarece vine cu multe vești neașteptate. Este un an în care acești nativi se vor conecta cu spiritualitate. Vor prezenta un magnetism deosebit, iar relatiie familiale, profesionale sau sentimentale vor fi dovezi în acest sens. Cu toate acestea, trebuie să aibă grijă la sensibilitatea lor, deoarece le poate pune piedici în unele situații.



Pești



Pentru Pești, viitorul va fi tema principală a anului 2020. Cei născuți în această zodie își vor face planuri pe termen lung în carieră lor și în relațiile emoționale pe care le construiesc. Cu toate acestea, când vine vorba despre bani, astrele le recomanda acestor nativi, impulsivi din fire, să fie prudenți și să se gândească de două ori înainte de a face o investiție.

