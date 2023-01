Trei femei au povestit pentru site-ul de știri spaniol El Diario despre testele la care au fost supuse la evenimentul care a avut loc la hotelul Meliá Barajas, în apropiere de aeroportul din Madrid, în luna noiembrie, potrivit The Telegraph.

Evenimentul - organizat de Meccti, care pretinde că este cea mai mare agenție de recrutare de personal aerian din lume - ar fi presupus ca candidații să se dezbrace până la lenjeria intimă, în timp ce o femeie care se ocupa de recrutare lua notițe.

Mai mult, șeful comisiei de recrutare, un bărbat, ar fi eliminat candidații cu ochelari, cicatrici sau alunițe vizibile sau care erau considerați supraponderali, iar femeile au intrat individual într-o cameră.

\"M-am simțit ca un animal la grădina zoologică\".

Una dintre femeile intervievate, identificată doar ca Bianca, o însoțitoare de bord în vârstă de 23 de ani, a povestit că i s-a cerut să-și ridice rochia, pe motiv că se verifică dacă are "cicatrici, semne din naștere și tatuaje". "Am tras-o puțin în sus, până sub genunchi, așa că ea (o femeie din comisia de recrutare - N.R.) a tras-o până la chiloți. Rochia mea avea un fermoar la spate și ea mi-a cerut să o trag până la talie, iar eu stăteam acolo în sutien", a povestit Bianca.

Mariana, de asemenea în vârstă de 23 de ani, a spus că a ajuns să poarte doar sutienul, fusta și colanții. "M-am simțit ca un animal la grădina zoologică. Scria lucruri într-un caiet".

María, o tânără de 19 ani care studiază pentru a deveni însoțitoare de bord, a spus că unele dintre femei au fost întrebate dacă ar fi dispuse să slăbească, iar altele dacă ar "mânca mai mult" pentru a lua în greutate. María a spus că și-a dat jos bluza și pantalonii.

Potrivit anunțului publicat de Meccti pentru eveniment, candidații trebuiau să aibă o înălțime mai mare de 1,70 m, înălțimea și greutatea lor să fie "proporționale", precum și să aibă "o prezentare generală excelentă".

Participantele au mai relatat că cei 3 bărbați care au venit la recrutare au fost respinși din start, pe motiv că nu se fac angajări masculine decât din Kuweit.