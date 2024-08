Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a decis, miercuri, sa ii solicite demisia managerului Spitalului Sfantul Pantelimon din Capitala, anunta institutia, intr-un comunicat de presa. Decizia ministrului de resort vine in conditiile in care unitatea medicala este implicata de mai multe luni intr-un scandal monstru legat de moartea suspecta a unor pacienti internati la ATI. O ancheta in acest sens este in plina desfasurare.