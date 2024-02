Iată câteva considerații ce subliniază în mod intenționat caracteristicile mai puțin plăcute ale semnelor zodiacale atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Celebrul astrolog Vivian Robson, custode la Muzeul de Geologie și Paleontologie British Museum, a publicat un volum despre influențele astrale în dragoste și căsătorie. În acest ghid despre astrologie, Vivian Robson îți explică pe larg sinastria, adică acea ramură a astrologiei care descrie raporturile stabilite cu alți oameni.

Greșelile pe care le fac zodiile

Berbec

BERBECUL este iute și îndărătnic și are tendința de a fi impetuos în legăturile de dragoste și căsătorie, că și în orice altceva. Ca semn marital este pătimaș, are mult idealism și va căuta o soție pe care să o impresioneze cu calitățile sale masculine, dar care va trebui să rămână în fundal și să admire, atunci când trebuie, dibăcia și abilitatea lui. FEMEIA BERBEC poate fi prea autoritară și un „uragan: în casă este muncitoare și generoasă, dar este capabilă de violență bruscă și gelozie subită. Parțial din acest motiv, dar și din cauza infidelității vanitoase a bărbatului, căsătoriile legate sub semnul astral al Berbecului sunt de prea multe ori nefericite.

Taur

BĂRBATUL TAUR este de multe ori înclinat către încăpățânare și poate fi posesiv, dar este credincios, blajin, ușor de satisfăcut și răbdător, iar ca soț este tipul „sedentar, mulțumit dacă papucii lui sunt confortabili și la locul lor, iar prânzul este bogat și pe gustul său.FEMEIA TAUR se armonizează destul de bine cu un bărbat Gemeni, întrucât femeia poate pune în practică ideile bărbatului mult mai bine decât poate acesta. De obicei, afacerile financiare sunt prezente în mare măsură în căsătoriile Taurilor, doar Taurul este semnul natural al banilor. Căsătorie din interes, deci? Nu neapărat, dar dacă este așa, căsnicia ar fi sortită eșecului.

Gemeni

GEMENII sunt un semn greu de înțeles pentru cei mai mulți, pentru că este mult mai logic decât altele. Bărbații sunt persoane cu sânge rece, care nu pun prea mare preț pe afecțiune și principii morale, căutând mereu să știe motivul tuturor lucrurilor și analizând până la exasperare gândurile, discursul, acțiunile și reacțiile sale și ale celorlalți.FEMEILE care aparțin acestui semn nestatornic au o iuțeală a minții de invidiat, iar idealul lor amoros variază adeseori, în funcție de dispoziția de moment, și poate oscila de la o extremă la alta, ceea ce le face să fie iritabile și încordate. Dacă vrea ca fericirea cuplului să fie menținută, soțul femeii Geamăn nu trebuie să fie niciodată plicticos sau obtuz.

Rac

Romantic șI sentimental, Racul este extrem de imaginativ și emoțional, iar perspectiva sa amoroasă este protectoare și în foarte mare măsură maternă. Are spirit de sacrificiu și așteaptă puțin în schimb pentru afecțiunea sa, însă, din păcate, tipul superior de Rac, ca oricare alt semn, este rareori întâlnit, iar tipul comun transformă dragostea de cămin în avariție. Sâcâiala este tendința naturală a femeii Rac în căsnicie și aceasta are o extraordinar de mare dificultate să se oprească. Chiar și atunci când o ceartă sau o discuție se termină, ea o poate relua și continua pisălogeală la infinit. Din acest motiv soțul unei native din Rac o vă copleși generos cu laude pentru cea mai mică acțiune, doar pentru a o menține bine dispusă.

Leu

SEMNUL LEULUI este loial, generos și mărinimos, dar aceasta nu este deloc o regulă pentru norocul în căsătorie. Femeia Leu este bună conducătoare și gazdă, deși cam formală, iar că toate semnele de foc este idealistă și are tendința de a înălța pe un piedestal toate persoanele pe care le iubește. Aceasta, în multe cazuri, conduce în mod natural la dezamăgire și deziluzie, promisiuni rupte și poate strica de cele mai multe ori fericirea conjugală, iar în majoritatea cazurilor problema copiilor va fi probabil implicată. EXTRAVAGANțA este una dintre lipsurile bărbaților Leu, care se poate datora uneori generozității excesive, iar alteori dragostei de ostentație și etalare.

Fecioara

UN SEMN CRITIC și foarte greu de satisfăcut. Femeia este ascultătoare și poate fi mult mai afectuoasă decât pare în realitate, căci timiditatea excesivă a semnului împiedică orice etalare a afecțiunii. Fecioara este un partener fidel, dar nu unul captivant, iar ca părinte este rece, prozaică și pisăloagă. Bărbații sunt adepți ai ordinei și curățeniei, tendință vizibilă în felul de a se îmbrăca și în grija excesivă față de casă și bunuri. FEMEIA FECIOARĂ rareori laudă, mai mult se plânge și critică, dar în mod normal poate avea o căsătorie de un succes rezonabil dacă partenerul are un caracter similar.

Balanță

Deși BALANȚA este semnul căsătoriei în virtutea relațiilor ei cu casa a VII a și are o dorință puternică pentru simpatie, dragoste, înțelegere și companie, poate trăi drame conjugale. Femeile sunt romantice idealiste greu de satisfăcut și au tendința de a fi mai degrabă „îndrăgostite de iubire decât de persoană. PARTEA PASIONALĂ, amoroasă a căsătoriei o atrage puțin sau deloc pe femeia Balanță și nu este nicio contrazicere aici cu farmecul personal, care nu-i lipsește niciodată. Nu se grăbește să se căsătorească și își incită admiratorii până ce în final îi pierd pe toți și rămân fie nemăritate, fie se grăbesc să se mărite cu prima persoană disponibilă.

Scorpion

BENEFICIAZĂ DE O NATURĂ extremă, este un semn foarte puternic din punct de vedere sexual, iar nativul Scorpion are de regulă un ochi pentru marea șansă și de multe ori contractează o căsătorie care oferă considerabile avantaje materiale. Bărbatul tinde să caute afecțiune sau aventură departe de casă, dar el nu permite niciodată ca aceasta să-i deranjeze viața conjugală. Principalele defecte ale femeilor Scorpion sunt gelozia, mândria, o dispoziție dominantă și fie îmbufnarea, fie sarcasmul.CARACTERE PUTERNICE, acestea au un ascuțit, uneori ciudat, simt al dreptății și capacitatea pentru sentimente de iubire și ură profunde și de durată. Așa cum este de așteptat, căsătoria poate să fie foarte fericită sau total contrariul.

Săgetător

COMOD șI DESCHIS, Săgetătorul este un semn dotat „din construcție cu o atitudine prietenoasă și atractivă, dar fară să fie atras de perspectivele unei căsătorii, întrucât atât bărbații cât și femeile apreciază prea mult libertatea lor pentru a accepta de bunăvoie tot feluri de rețineri sau restricții. Dorința pentru admirație îl face pe bărbat apt să fie implicat în multe flirturi, dar de regulă acestea nu înseamnă prea mult și nu interferează serios cu viața de familie. Pentru femeia Săgetător, probabil, cel mai rău partener este o persoana cu vederi înguste și limitate. O CĂSĂTORIE cu o persoană de acest fel degenerează în cel mai probabil caz în sarcasm, ciorovăială și nefericire generală, care câteodată, dar nu neapărat întotdeauna, conduc la despărțire.

Capricorn

AMBIȚIILE CAPRICORNULUI influențează exagerat situația sa matrimonială, iar nativul caută de obicei în căsătorie unele avantaje materiale. Bărbații au un puternic instinct de protecție, iar femeile folosesc fiecare efort pentru a promova cariera soților și a rudelor și de multe ori dau lovitura reușind să facă ceva din aproape nimic. Mulți politicieni și oameni de afaceri își datorează poziția și succesul aproape în întregime soțiilor lor Capricorn. În viața casnică, greșelile din partea soțului vor fi destul de des iertate, însă niciodată uitate. CĂSĂTORIILE Capricornilor durează și sunt stabile, pentru că nu sunt făcute în grabă și mai degrabă păcătuiesc prin prudența exagerată în alegerea unui partener, decât printr-o dragoste neglijentă sau impulsivă.

Vărsător

TIPUL SEMNULUI este unul idealist, contemplativ, filozofic, iar prietenia înlocuiește în mare măsură dragostea posesivă și sexualitatea. Bărbatul este rigid în probleme de moralitate și tinde să adopte și să promoveze idei de modă veche, chiar victoriene, în legătură cu comportamentul și tratamentul femeilor, ceea ce nu favorizează întrutotul fericirea sau mulțumirea în căsnicie. LEGĂTURILE AMOROASE ale femeii Vărsător după căsătorie pot determina adeseori despărțirea sau divorțul, deorece ea nu se va mulțumi cu o intrigă secretă și va considera mai corect să spună adevărul, afișând noua legătură, fară să se ascundă.

Pești

UN SEMN SENZAȚIONAL care tinde să fie clătinat de fiecare emoție și opune foarte puțină rezistență la tentații. În starea lor cea mai bună, bărbații Pești sunt de regulă amabili, miloși, imaginativi și foarte emotivi, dar nu sunt cu nici un chip genul de bărbați practici sau eficienți. IRITABILITATEA capricioasă, pălăvrăgeala neîncetată și obiceiul de a dizolva în lacrimi cea mai mică provocare, sunt câteva dintre defectele majore comune ale femeilor Pești, iar din pricina slăbiciunii semnului infidelitatea conjugală este de așteptat.

