De ce nu e bine să fierbi spanacul

Fierberea clasică sau gătirea la abur determină pierderea vitaminelor esențiale din spanac, în special a celor solubile în apă, precum vitamina C și unele vitamine din complexul B. Astfel, leguma devine mai puțin hrănitoare și, adesea, capătă un gust amar, care îi descurajează pe mulți să o consume.

„Când este preparat necorespunzător, spanacul își pierde atât savoarea, cât și calitățile nutritive. Secretul constă în modul de gătire, nu în ingredientul în sine”, explică specialistul culinar.

Trucul specialistului: spanac sotat cu smântână

În loc să fie fiert, spanacul ar trebui sotat rapid, la foc iute, cu puțină smântână și usturoi. Această metodă păstrează textura naturală a frunzelor, iar smântâna ajută la echilibrarea gustului ușor amar. Rezultatul? Un preparat cremos, fin și aromat, care poate însoți perfect carnea la grătar, peștele sau legumele coapte.

„Uneori uitat ca garnitură, spanacul se poate transforma într-un preparat deosebit. Gătit cu smântână, capătă o textură mătăsoasă și un gust bogat, plin de personalitate”, a adăugat expertul.

Beneficiile gătitului cu grăsime

Pe lângă savoarea deosebită, acest mod de preparare aduce și beneficii pentru sănătate. Spanacul conține vitamine liposolubile, precum A, E și K, care sunt mai ușor absorbite de organism atunci când sunt combinate cu grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline sau smântâna.

Rețetă: Spanac cremos cu usturoi și smântână

Ingrediente:

250 g spanac baby

2 căței de usturoi zdrobiți

2–3 linguri de smântână dublă

1 lingură de ulei de măsline

un vârf de cuțit de nucșoară (opțional)

sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie mare. Adaugă usturoiul zdrobit și călește-l 30 de secunde.

Pune spanacul și gătește-l 2 minute, amestecând constant, până ce frunzele se înmoaie ușor.

Adaugă smântâna și nucșoara, apoi amestecă până când compoziția devine cremoasă.

Condimentează cu sare și piper, apoi servește imediat.

Rezultatul este un spanac cremos, bogat în arome și nutrienți, perfect ca garnitură sau chiar ca fel principal ușor.