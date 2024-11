Te-ai simtit vreodata fericit si calm dupa o masa? Ei bine, acestea sunt efectele dopaminei, care declanseaza sentimente de satisfactie si placere. Dopamina are si alte beneficii, joaca un rol major in functiile locomotorii, adica ajuta la modul in care creierul comunica cu muschii si este implicata si in sistemul de recompensa (ca de exemplu cand te simti bine dupa un antrenament epuizant).