Fiica lui Bill Gates rupe tăcerea - Tânăra vorbește despre cum e să fii copil de bani gata

"M-am născut cu un privilegiu uriaș și cred că pot să folosesc oportunitățile mele pentru a învăța de la ei să găsesc lucruri de care sunt pasionată și sper să fac din lumea aceasta un loc un pic mai bun", a spus ea pentru publicația Slidelines Magazine.

"Când eram copil, îmi vorbeau mereu ca și cum aș fi fost adult și nu evitau discuțiile dificile. Am crescut auzind despre mortalitatea infantilă la masa din bucătărie, despre poliomielită, despre epidemia de SIDA", a spus Jennifer Gates.

Tânăra a povestit și un episod din copilărie, când mama sa a urmărit-o cum se juca cu păpușile, spunându-i unei păpuși că are SIDA, dar ea o va ajuta să se facă bine. "Mama s-a gândit atunci că poate vorbeau prea mult despre sănătatea mondială la masa din bucătărie", a spus ea.

Jennifer a absolvit Universitatea Stanford dupa care a luat pauza una n de zile pentru ca in 2019 sa inceapa si facultatea de medicina.

"În prima săptămână la facultatea de medicină eram atât de copleșită de volumum de informații încât am uitat de mine însămi, ceea ce a devenit foarte important pentru mine. De atunci am învățat să am grijă să mențin un echilibru și să am grijă să-mi fac suficient timp pentru somn, prieteni, mișcare și relaxare - toate sunt fundamentale și mă ajută să mă pregătesc pentru școală și pentru pacienții mei din viitor", a mărturisit ea.