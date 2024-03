Pentru scăderea riscului de mortalitate cu 18% bărbații trebuie să practice 300 de minute de activitate fizică moderat-intensă (MVPA) pe săptămână, însă femeile obțin rezultate similare după numai 140 de minute. Mai mult decât atât, în condițiile realizării a 300 de minute săptămânale de MVPA, femeile au un risc de deces scăzut cu 24%.

Rezultatele publicate în Journal of the American College of Cardiology, subliniază potențialul de a personaliza recomandările cu privire la exercițiile fizice în funcție de nevoile fiecărui individ în parte. Studiul a fost realizat în cadrul National Institutes of Health și sunt citate de raportuldegarda.

Aceeași tendință s-a observat și în cazul practicării activității fizice intense (VPA). Dacă bărbații obțin o reducere cu 19% a riscului de deces din orice cauză participând în exerciții fizice timp de 110 minute/săptămână, în cazul femeilor același beneficiu apare în urma a numai 57 de minute/săptămână. Diminuarea maximă a riscului de deces (cu 24%) în rândul femeilor este înregistrată după practicarea sportului pentru 110 minute/săptămână.

Una dintre concluziile generale ale studiului este că beneficiile pentru sănătate ale realizării activității fizice sunt consistent mai pronunțate la femei decât la bărbați. În analiză au fost luați în calcul parametrii precum frecvența practicării sportului, durata sesiunilor și intensitatea lor.

Studiul a inclus date provenind de la peste 410.000 de participanți, preluate din Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics. În total au fost înregistrate 39,935 de decese, dintre care 11,670 au fost puse pe seama cauzelor cardiovasculare. Din totalitatea participanților, 32,5% din femei și 43,1% din bărbați practicau exerciții fizice aerobice întâlnind și chiar depășind recomandările bazale ale ghidurilor (150 de minute săptămânale de MVPA).