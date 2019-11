Doliu uriaș în lumea muzicii. Cântăreață pop de 28 de ani, găsită moartă în propria casă

Cântăreața K-pop și fost membru al trupei Kara, Goo Hara, a fost găsită fără viață la ea acasă, potrivit poliției din Gangnam.

„Am primit un raport pe 24 noiembrie, ora locală 18:30 despre decesul tinerei. În prezent investigăm cauza”, au spus autoritățile într-o declarație.

Corespondenta BBC din Seoul, Laura Bicker, a confirmat știrea pe Twitter, scriind: „Celebritatea sud-coreeană Goo Hara, fost membru al popularului grup de fete Kara a fost găsită moartă la ea acasă. Tânăra de 28 de ani a fost găsită fără viață în jurul orei 18:00. Asteptam mai multe detalii. Atât de trist.

Goo Hara și-a făcut debutul solo în 2015 cu single-ul Alohara (Can You Feel It?) .