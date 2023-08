Curioși să descopere secretul dietei sale, mulți fani au fost încântați să afle direct de la Andreea despre preferințele ei culinare și obiceiurile sănătoase. Contrar așteptărilor, vedeta nu urmează un regim alimentar riguros.

„Dieta nu există în vacanță, dar echilibrul și starea de bine ar trebui să primeze oricând.

De aceea, oriunde m-aș duce și oricâte tentații aș avea în față, sunt câteva reguli de la care nu mă abat niciodată:

1. La mic dejun trebuie să am curcubeu în farfurie. Gust din toate fructele proaspete (le combin cu migdale și nuci) și-mi iau energie și vitamine pentru toată ziua, oricâte ture de piscină aș da.

2. La prânz mă joc cu mai multe opțiuni: ceviche, salată mare cu de toate, fructe de mare pe grătar… depinde ce-mi face cu ochiul.

3. Cina ar trebui să fie cea mai light pentru că somnul de vacanță e atât de dulce și nu vreau să-l stric punându-mi corpul să lucreze peste program pentru o digera mese grele”, a mărturisit Andreea Raicu.

Pentru a arăta bine, Andreea Raicu își ascultă corpul și îi dă ce cere. Niciodată nu a fost adepta unei diete stricte, care să ducă la înfometare sau care îți poate pune viața în pericol.

„Dacă e să rămâi cu un singur lucru din tot ce ți-am spus mai sus, acela ar fi să-ți asculți corpul. Eu nu-mi impun nimic cu strictețe, dar îmi place să am grijă de mine, să mă simt bine. Sigur că o să-mi iau o înghețată dacă am chef (deși știu că lactoza nu-mi prietește deloc), sigur că mai gust niște tzatziki cu pâine (deși glutenul e no-go pentru mine), dar am mereu grijă să fac totul cu moderație. Cine vrea să-și petreacă vacanță umflat, balonat, moleșit și cu crampe? Eu clar nu”, a continuat prezentatoarea.