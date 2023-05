Renumite căciuli mai sunt poreclite și bearskin - blană de urs, ceea ce lămurește originea lor. Au 46 de centimetri înălțime, adică aproape o jumătate de metru. Partea mai puțin plăcută a poveștii este că n-au fost concepute pentru a fi decorative și amuzante, ci din contră.



Blana din care sunt făcute în prezent căciuliile este de urs negru canadian și este culeasă de la exemplarele care sunt eliminate anula pentru a menține populația sub contro. Asta înseamnă că animale nu sunt ucise pentru ca blana lor să acopere capul soldaților Casei Regale. Armata Britanică achiziționează între 50 and 100 de căciuli pe an, la un cost de 900 de dolari bucata, potrivit publicației de lux Tatler.

În secolul al 19-lea, când Imperiul Britanic era implicat în câteva dintre cele mai sângeroase bătălii din istoria sa, căciulile bearskin aveau rolul de a-i înspăimânta pe inamici.



"Ideea era să-i facă pe soldați să pară mult mai înalți și mai fioroși. Aveau o utilitate pentru un soldat, în timpul bătăliei. Au fost folosite, de exemplu, pentru a-i speria pe soldații francezi în războaiele napoleoniene. De fapt și Gărzile Imperiale ale lui Napoleon purtau ceva similar, " a comentat Richard Fitzwilliams, un istoric al regalității, citat de Livescience.