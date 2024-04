După afinitățile ecologice, căpușele se clasifică în căpușe endofile (de adăpost – n.r) și căpușe exofile (de exterior – n.r). Căpușele endofile sunt cele care trăiesc în grajduri, locuințe, crăpăturile zidurilor, vizuini, peșteri și parazitează animalele în perioadele de odihnă.

Localizarea pe gazdă diferă în funcție de specie

În general, căpușele preferă gazdele cu mult sânge, acesta fiind și unica lor sursă de hrană. Cu toate acestea căpușele sunt localizate în zone diferite în funcție de specie astfel:

– la bovine – pe perineu, pliul iei, axila dar și pe salbă, la baza coarnelor, pe uger, coadă;

– la ovine – în zona sternului, membrele, coadă, pliurile salbei;

– la cabaline – pe coamă și coadă;

– la câine – în regiunea capului, regiunea axilară, fața internă a coapsei;

– la pisică și păsări – în regiunea capului.

Animalele mușcate de căpușe pot fi infestate cu parazitul Bebesioza, care se manifestă extrem de agresiv imediat după perioada de incubație care durează două săptămâni. Parazitul nu este agresiv dacă este descoperit la timp, în schimb dacă nu este depistat imediat de la infestare poate provoca chiar moartea animalului, asta pentru că acesta se localizează în globulele roșii, provocându-i animalului o anemie puternică.

Pe piață există numeroase soluții chimice cu care poți proteja adăpostul și animalele de infestarea cu acest parazit. Totuși aplicarea acestor substanțe aduce cu sine și o serie întreagă de contraindicații. Dacă nu vrei să îți expui animalele de companie sau pe cele din fermă unor riscuri importante, poți alege soluțiile ecologice de combatere a căpușelor.

1.Soluție cu rozmarin

Pentru animalele mici, cum sunt cele de companie se recomandă o infuzie cu frunze de rozmarin. Pentru această soluție ai nevoie de 300 gr de frunze proaspete de rozmarin care se pun la fiert, până când dau în clocot. După ce a fiert se oprește focul la apă și infuzia se lasă să se răcească până când soluția are temperatura optimă de îmbăiere. Soluția cu rozmarin nu doar că va proteja animalele de căpușe, dar această plantă este un puternic repelent și pentru purici.

2.Soluție cu lămâia pentru pulverizare

Pentru acest preparat aveți nevoie de o lămâie suficient de mare. Lămâia se taie în bucății și se pune în apă fiartă. Pentru o eficiență sporită este de preferat să lași această soluție de seara, până dimineața, minim 12 ore. După ce a stat la infuzat soluția de pune într-un recipient cu pulverizator și se stropește blana animalului. Atunci când aplici această soluție este important să acorzi o atenție deosebită zonei în care o aplici și să eviți ca substanța să ajungă în ochii animalului, deoarece conținutul de lămâie îi poate provoca usturimi animalului.

3.Spray cu ulei esențial de lavandă

Uleiurile esențiale sunt printre cele mai vechi și cunoscute soluții pentru combaterea căpușelor. În privinţa lavandei, e ştiut faptul că această plantă relaxantă şi plăcut mirositoare reprezintă duşmanul puricilor și al căpușelor. Această plantă poate fi folosită în avanatajul tău și al animalelor tale. Caută în farmaciile naturiste ulei de lavandă şi aplică 2 picături la baza cozii şi pe gâtul animalului. Are cam acelaşi efect pe care îl are şi eucaliptul din zgărzile ce se comercializează, însă nu e la fel de iritant pentru ochii animalului.

Cele mai cunoscute uleiuri esențiale care au efect insecticid asupra căpușelor sunt uleiul de cuișoare, de eucalipt, lavandă, lămâie, mușcate, palmarosa (plantă ierboasă originară din India și Pakistan, al cărei miros amintește de trandafir și mușcată – n.r.), busuiocul cerbilor (specie de mentă cu dimensiuni mici și flori roz, pe care o veți găsi în comerț sub numele ei englezesc, “pennyroyal”- n.r.), și ulei din rașină de opoponax (plantă erbacee a cărei răsină se folosește în parfumerie și medicină, pe care o veți găsi și sub denumirea englezească “sweet myrrh” – n.r).

4. Spray cu uleiul extras din crăițe, eucalipt și măghiran

Uleiul extras din aceste plante pot elimina pericolul căpușelor. În 2008, oamenii de știință de la Institutul Regal de Tehnologii au descoperit că uleiul de crăiță este eficient în proporție de 90-100% împotriva căpușelor. De asemnea, măghiranul cultivat ucide căpușele care infestează bovinele, datorită unei substanțe numită carvacol și care se găsește în cantități mari în această plantă. Soluțiile care conțin carvacol în proporție de peste 25 % ucid căpușele în mai puțin de 24 de ore.

5. Uleiul esențial de geranium (mușcată)

Uleiul esențial extras din frunzele de mușcată ale plantei Pelargonium graveolens a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri ca agent antibacterian natural, fiind și unul dintre cele mai cunoscute remedii pentru combaterea infestării cu căpușe. Acest ulei esențial poate fi aplicat fie localizat pe zonele unde se pot așeza căpușele, fie se poate prepara o soluție amestecată cu apă, sau ulei de jojoba. Această soluție se aplică tot localizat pe zonele obișnuite unde pot fi găsite căpușele. Atenție însă soluția cu ulei de mușcată nu este recomandat a fi utilizat la pisici, pentru că este toxic pentru aceste animale.

6. Flori cu efect repelent împotriva căpușelor

Pentru o protecție sporită a grădinii și a locuinței poți cultiva o serie de plante care te vor ajuta să scapi de acest parazit. Dintre plantele pe care le poți planta se numără mușcatele, cărițele, rozmarinul dar și gălbenele, busuioc sau mentă. Aceste plante amplasate în casă sau în grădină te protejează pe tine și animale tale de atacul căpușelor în sezonul cald.

