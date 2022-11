Iata ce pasi trebuie sa urmezi pentru a planta o orhidee in ghiveci!

Planteaza orhideea intr-un recipient de aluminiu!

Pentru a rezista bine si a se dezvolta frumos in interior, este nevoie ca recipientul in care se planteaza orhideea sa ii permita acesteia o foarte buna aerisire si o foarte buna scurgere a apei. Pentru aceasta, trebuie sa renunti la clasicele ghivece din ceramica si sa optezi pentru un recipient din aluminiu, in genul celor folosite la conserve. Daca nu iti place cum arata, il poti decora in functie de inspiratie sau il poti introduce intr-un vas mai mare si elegant.

Cum se planteaza orhideea pas cu pas

Iata ce pasi trebuie sa urmezi pentru plantarea orhideei in ghiveci:

1. Pentru o buna aerisire a pamantului, este necesar ca pe toata suprafata cutiei de aluminiu sa realizezi niste gauri. Le poti obtine cu ajutorul unui cui care va fi batut cu ciocanul in locurile in care vrei sa fie gaurelele. Distanta dintre acestea trebuie sa fie de aproximativ 5 cm. Pentru a preveni deformarea cutiei, inainte de a te apuca sa faci gaurile, umple recipientul cu bucati de lemn.

2. Largeste gaurile cu ajutorul unui burghiu sau al oricarui alt instrument pe care il ai la indemana si care consideri ca ti-ar fi util in acest scop. Scoate apoi bucatile de lemn din recipient si umple-l pe jumatate cu pamant. Ideal este ca acesta sa fie un amestec de turba si scoarta de copac.

3. Asaza orhideea in "ghiveci", apoi completeaza cu pamant, avand grija ca punctul in care radacinile se unesc sa ramana la suprafata pamantului.

Cum se ingrijeste orhideea

Acum ca stii cum se planteaza orhideea in ghiveci, este momentul sa afli si cateva lucruri de baza despre ingrijirea acestei flori.

Odata plantata, du floarea intr-un loc puternic luminat, insa nu in bataia directa a razelor soarelui. Ea trebuie udata cel mult o data pe saptamana si nu inainte ca pamantul sa fie complet uscat. Cea mai buna metoda de udare a florii este scufundarea ghiveciului intr-un vas cu apa dedurizata. Pentru a o obtine pe aceasta din urma, colecteaza apa intr-un recipient si las-o pana a doua zi, cand o poti folosi la udare orhideei. Orhideea se mentine in vasul cu apa 10-15 minute, dupa care se scoate pe o farfurie adanca al carei rol este acela de a colecta apa care se va scurge de la planta. Evident, apa stransa in farfurie se va arunca.