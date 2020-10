Cum faci un bărbat să te dorească, în funcţie de zodie

Berbec

Bărbatul din zodia Berbec este pasional şi plin de energie într-o clipă, pentru ca în momentul următor să aibă o privire rece dacă este ceva în neregulă. Pentru a-l face să te dorească și mai tare, trebuie să reiei procesul creativ, și, cu tolba de idei plină, să-i încălzeşti din nou inima. O atitudine îndrăzneaţă şi plină de viaţă îi va atrage pe loc atenţia şi îşi va dori să te cunoască. Încrederea în sine este o trăsătură care îl face pe Berbec să tresară. Atunci când îţi arăţi sensibilitatea, spiritul romantic şi feminitatea, cucereşti pe loc un Berbec care îşi doreşte alături de el o femeie în adevăratul sens al cuvântului.

Taur

Taurul este simbolul stabilităţii, fiind zodie de pământ. Este tăcut şi perseverent în a-şi atinge obiectivul odată ce şi l-a stabilit. îl atrage stilul de viaţă luxos, iar o femeie care are asemenea preferinţe îl face să vibreze, dorindu-şi să-i fie aproape. O femeie care apreciază simţul său practic, cu o doză sănătoasă de romantism şi cu valori solide în privinţa personalităţii ei întotdeauna va fi aproape de un nativ în Taur. Ceea ce îl încântă pe un bărbat în Taur este atitudinea feminină, de doamnă, a unei femei, cu gesturi delicate şi îngrijite. Nu te gândi să-i faci concurenţă cu replici tăioase în public, căci se va simţi inferior şi va încerca să iasă în evidenţă. Fii cumpătată în vorbe când ieşiţi cu prietenii şi oferă-i afecţiune şi iubire.

Gemeni

Bărbatul din Gemeni apreciază foarte mult libertatea. Fiind semn de aer, este o persoană căreia nu-i place stabilitatea. Dacă îl accepţi aşa cum este, fără să-l critici, vei face un pas mai aproape de inima lui. Gemenii sunt foarte buni în comunicare, aşa că dacă stăpâneşti arta conversaţiei, te va dori lângă el pentru a despica firul în 4, pentru a avea discuţii despre orice subiect în timp ce începe să se îndrăgostească de tine. Un alt lucru pe care Gemenii îl apreciază la o femeie este firea veselă şi plină de graţie. Creativitatea este una dintre trăsăturile care îl vor atrage la tine, şi ei fiind, la rândul lor, inventivi şi capabili să-ţi spună cât de mult te doresc în foarte multe feluri. Ai grijă să nu creezi o atmosferă plictisitoare, ci, mai degrabă, fii atentă să dezvolţi subiecte pe teme intelectuale care să-i stimuleze imaginaţia.

Rac

Racii sunt persoane mai rezervate şi îţi vor spune ce secrete au după ce le-ai câştigat încrederea. Bărbatul din această zodie are nevoie de timp şi răbdare din partea ta, având o fire mai sensibilă şi tandră care te face să-ţi înmoi inima. Aprecierea este unul dintre lucrurile care îl fac pe Rac să te dorească, chiar şi în momentele în care îşi schimbă comportamentul şi devine ursuz, fără chef de glumă. Pe de altă parte, Racii sunt foarte ataşaţi de mamele lor. Ce poţi face tu în acest sens este să o accepţi pe mama lui şi să o apreciezi. În momentele mai puţin plăcute, Racii sunt recunoscători atunci când îţi scoţi la iveală firea maternă şi ai grijă de ei, chiar şi când e vorba de o simplă răceală.

Leu

Impunătorul Leu s-a născut pentru a fi adorat de către ceilalţi. Îi plac mediile în care are ocazia să se afirme, să fie în lumina reflectoarelor. Cel mai bun lucru pe care îl poţi face ca să captezi atenţia lui Leu este să fii publicul lui, fanul lui numărul 1. Un nativ din această zodie se cucereşte prin multă afecţiune, tandreţe şi iubire din belşug. Un bărbat destul de impulsiv, pus pe acţiune are nevoie de o femeie stabilă care să-l aducă cu picioarele pe pământ atunci când e nevoie şi de echilibru. Uneori alintă-l cu o atitudine blândă, alteori provoacă-l pentru a-i stârni imaginaţia. Fii femeia strălucitoare de care are nevoie pentru a se putea mândri cu tine.

Fecioară

Dacă îţi place un bărbat din zodia Fecioară, pregăteşte-te să-ţi activezi latura pragmatică şi raţională din tine. Înarmează-te cu multă răbdare, pentru că un bărbat Fecioară se va implica foarte greu într-o relaţie cu cineva. În iubire, acest nativ caută calitatea, nu cantitatea, tocmai de aceea Fecioarele au un palmares destul de mic în ceea ce priveşte legăturile de dragoste. Sinceritatea este pusă la rang de cinste într-o relaţie cu un bărbat din Fecioară, şi el fiind, la rândul lui, cât se poate de sincer şi direct cu tine. Răbdarea este o virtute apreciată care, cu siguranţă, te va aduce mai aproape de el şi-i vei stârni interesul. Echilibrul în toate este un punct forte pentru tine, din toate punctele de vedere, inclusiv când vine vorba de stilul personal sau de îngrijire. Cu răbdarea treci marea, se spune. Aşa vei face cu un bărbat din zodia Fecioară interesat de tine.

Balanţă

Pentru bărbatul din Balanţă, iubirea este un subiect important, făurindu-şi diverse strategii pentru a-şi rafina latura romantică. Însă nu încerca să-i faci confesiuni din prima zi în care l-ai cunoscut, căci e posibil să nu-l mai vezi. Nu este foarte interesat de secretele tale, fiind, mai degrabă, preocupat de ce se întâmplă în viaţa lui. În mediul lui, totul trebuie să fie în armonie. O femeie care are un stil ordonat îl va face să-şi dorească să o cunoască mai bine. În acest fel, simte că-i aduce echilibru şi linişte în lumea lui reţinută, departe de ochii privitorilor străini.

Scorpion

Scorpionii se află printre pasionalii zodiacului. Pun pasiune în absolut orice, nu numai când e vorba de iubire. O femeie deschisă, plină de viaţă, care să-şi dorească să iasă, să călătorească va fi mereu în centrul atenţiei unui Scorpion. Nativul din această zodie are standarde înalte, iar o femeie trebuie să fie la înălţimea aşteptărilor lui şi să fie capabilă să facă faţă schimbărilor bruşte de comportament, de la replici usturătoare la declaraţii pasionale de iubire. Dacă eşti o femeie puternică şi cu multă răbdare, curajoasă şi cu abilităţi de a înfrunta orice problemă, Scorpionul îşi va dori să te cucerească.

Săgetător

Săgetătorul, atunci când îşi pune în minte un obiectiv, nu renunţă până când nu îl duce la bun sfârşit. Este mândru şi cu mare încredere în el. Pentru a face ca un astfel de bărbat să te dorească, trebuie să ştii să îi faci faţă cu brio, să fii la fel de puternică şi jucăuşă, astfel încât să-i fii un partener pe măsură. Surprinde-l şi fii mereu pregătită pentru a călători, căci Săgetătorul adoră libertatea de mişcare şi doar o femeie care are aceeaşi dorinţă va putea rezista lângă el. Apreciază sinceritatea de care dă dovadă şi fii sigură că atunci când va avea ceva să-ţi spună, o s-o facă fără ocolişuri. Spiritul sportiv poate fi un atu pentru tine, fapt pentru care fii gata să asişti alături de el la toate meciurile pe care îl interesează dacă vrei să vadă în tine mai mult decât o prietenă bună.

Capricorn

Bărbatul Capricorn este mai retras şi foarte muncitor, însă, în secret, îşi doreşte să fie adorat şi apreciat pentru lucrurile pe care le face. Are nevoie de validare din partea unei femei, iar dacă tu reuşeşti să spargi zidul de gheaţă, îi stârneşti imediat interesul. În plus, pentru el o femeie adevărată înseamnă feminitate, o persoană care ştie să-şi scoată în evidenţă simţul matern, care să aibă grijă de casă şi de familie. Dacă ţi-ai propus să cucereşti un Capricorn, fii pregătită să-ţi scoţi la iveală replicile inteligente, bunele maniere şi educaţia aleasă, căci acestea vor constitui puncte în favoarea ta. Simţul practic îl va face să se adore şi să te aducă în lumea lui.

Vărsător

Un bărbat Vărsător nu este unul obişnuit. Dacă nu îţi place o persoană cu gusturi excentrice, cu vorbe de duh sau cu poftă de viaţă, e cazul să-ţi îndrepţi privirea către altcineva. Vărsătorul apreciază o femeie încrezătoare în forţele proprii, cu personalitate puternică şi care-i oferă libertate. Orice ai face, dacă ai aceste calităţi, este foarte posibil să fii în centrul atenţiei lui. Dacă îţi doreşti să te apropii de un Vărsător, îţi trebuie şi multă răbdare, căci el nu se lasă vulnerabil atât de repede în faţa iubirii în ciuda firii lui prietenoase. Sentimentul că poate fi şi prieten cu femeia pe care o iubeşte îi dă siguranţă şi creează un mediu în care poate să se exprime sincer.

Peşti

Peştii sunt nativii aparte din zodiac. Sunt înzestraţi cu atât de multă creativitate şi iubire, încât e aproape imposibil să nu-i iubeşti. Dacă vrei să fii în preajma unui nativ din zodia Peşti, fii pregătită să-i sprijini visurile şi să crezi cu putere în el. Asigură-l de toată prietenia, afecţiunea şi iubirea de care poţi da dovadă. Peştii au tendinţa de a deveni dependenţi de parteneri, aşa că o validare în acest sens este de ajuns să le ajungi la inimă. Răbdarea şi entuziasmul pot fi alte unelte pentru tine care să-l ajute să strălucească şi să-i captezi atenţia. Abilitatea de a visa constituie un atu pentru tine dacă vrei să-l cucereşti, aşa că adu în discuţie planuri de călătorie, de afaceri sau orice te ajută să te apropii de el. Tandreţea este un alt mijloc prin care îl poţi face să te dorească, aşa că nu ezita să fii sensibilă în preajma lui şi să-ţi descoperi feminitatea.