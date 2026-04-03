Cine sunt ultimii urmași ai lui Adolf Hitler? Decizia radicală luată de rudele dictatorului nazist
Deși Adolf Hitler a rămas în istorie drept unul dintre cei mai controversați și studiați lideri ai secolului XX, puțini știu că linia sa familială este pe cale să dispară definitiv. Dictatorul nazist nu a avut copii, iar majoritatea fraților săi au murit la vârste fragede. Totuși, o ramură a familiei a supraviețuit și a ales să trăiască în anonimat.
Hitler a avut cinci frați și surori biologice, însă doar sora sa Paula a ajuns la maturitate. Ea a murit în 1960, fără să aibă copii. Totul părea să indice sfârșitul definitiv al familiei Hitler.
Însă o altă ramură exista: cea provenită dintr-o căsătorie anterioară a tatălui său.
Alois Hitler Jr. – veriga care a dus mai departe numele
Alois Jr., fratele vitreg al lui Adolf Hitler, a avut un fiu: William Patrick Hitler. Crescut în Europa, William a emigrat în Statele Unite înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial. Hotărât să se distanțeze de regimul unchiului său, i-a scris președintelui Roosevelt și a primit permisiunea de a servi ca medic în Marina americană. După război, William s-a stabilit în New York. Conștient de povara numelui Hitler, și-a schimbat identitatea în Stuart-Houston și a avut patru fii, dintre care trei trăiesc și astăzi o viață retrasă pe Long Island.
De ce nu au avut copii ultimii descendenți ai familiei Hitler
Alexander, Louis și Brian Stuart-Houston nu s-au căsătorit niciodată și nu au avut copii, ceea ce înseamnă că odată cu dispariția lor se închide definitiv arborele genealogic al familiei Hitler.
