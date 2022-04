Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetătorii de la Harvard au descoperit că verdeața (spanacul, salata verde, kale) au fost asociate cu cel mai mare grad de protecție împotriva bolilor cronice. Mai exact, o porție pe zi reduce cu 20% riscul de infarct și accident vascular cerebral, scrie doctorulzilei.ro.

Nu mai este un secret faptul că schimbarea stilului alimentar te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus și să ai un corp mai atrăgător. Dacă vrei să mergi mai departe, să îți „sculptezi" fizicul, exercițiile fizice nu trebuie să lipsească din programul tău. Deși ni se spune constant că există un tipar de cum să arătăm, tu trebuie să îți asculți corpul și să îți adaptezi activitatea fizică în funcție de ce îți dorești. Vei observa că micile schimbări te pot duce la rezultate care te vor face mândru, dar asta se va realiza în timp și prin foarte multă perseverență, iar dacă combini sportul cu adoptarea unei alimentații curate, vei avea numai de câștigat.



Spanacul este un adevărat depozit natural de vitamine şi minerale. Conţine săruri minerale – sulf, mangan, cupru, zinc, iod, fier, magneziu, fosfor, calciu, sodiu, potasiu, vitamine (A, B1, B2, B12, PP, C), acid folic, lipide, glucide, aminoacizi.



Interesant în cazul spanacului este că, deşi nu conţine atât de mult fier cum se credea în trecut, fiind devansat de alte legume, totuşi conţine o substanţă numită saponină, ce are proprietatea de a ajuta organismul să asimileze bine fierul. Astfel, efectele în combaterea anemiei, spre exemplu, pot fi mai bune în cazul în care se consumă spanac decât alte legume ce conţin o cantitate mai mare de fier. Nu e greu să-l introduci în dieta zilnică pentru că spanacul poate fi preparat în multe moduri, însă cele mai sănătoase sunt supele de spanac, sucul şi salatale cu spanac.

Salată



Ingrediente: 500 g spanac, două ouă, zeamă de lămâie, sare, trei linguri cu ulei, o lingură cu hrean, o ceapă, pătrunjel.



Mod de preparare: spanacul se spală în câteva ape, se scurge, iar apoi se taie fideluţă. Se amestecă bine cu ulei, zeamă de lămâie, hrean, ceapă şi verdeaţă tocată. Se garniseşte cu ridichi şi ouă.



Supă-cremă



Ingrediente: 300 g spanac, o lingură cu făină, 50 g unt, sare, piper, apă.



Mod de preparare: se curăţă spanacul, se spală foarte bine şi se pune la fiert. După zece minute se scurge şi se pasează. Separat se căleşte făina în unt şi se stinge cu zeama în care a fiert spanacul, turnată câte puţin. Se amestecă împreună cu piureul de spanac, se adaugă sare, piper şi se mai dă într-un clocot.



Suc de spanac



Cu câteva frunze de spanac foarte bine spălate şi zdrobite în blender, puteţi consuma suc de spanac în fiecare zi şi în foarte multe combinaţii. O legătura medie de spanac poate fi transformată în suc alături de alţi 7 morcovi şi 2 mere mici. Alte variante ar fi să mixaţi spanacul cu mango şi ananas, mere şi castraveţi, mere şi ţelină, fructe de pădure, mere şi ghimbir, mere şi mentă etc.



Spanacul face minuni pentru sănătate



1. Previne cancerul



Antioxidanţii puternici pe care îi conţine sucul de spanac, kaempferol şi fitonutrienţii numiţi flavonoizi, ajută la prevenirea multor tipuri de cancer, precum cel de piele, stomac, ovarian şi de prostată.



2. Protejează creierul si inima



Spanacul întârzie procesul natural de îmbătrânire a creierului datorită conţinutului de acid folic, substanţă care reduce nivelul aminoacidului homocisteina. Acest aminoacid prezent în fluxul sanguin predispune îmbolnăvirii de Alzheimer şi dezvoltării bolilor de inimă, prin îngroşarea arterelor.



3. Întăreşte sistemul imunitar



Prin complexul de vitamine şi minerale pe care îl ofera organismului, spanacul întăreşte sistemul imunitar, menţine sănătatea pielii şi grăbeşte vindecarea leziunilor diverse. Dacă beţi în mod regulat suc de spanac, vă reduceţi considerabil riscul de ateroscleroză.



4. Vă scapă de problemele digestive



Suferiţi de probleme digestive, precum balonarea, constipaţia sau ulcerul? Conţinutul de fibre din spanac vă menţine tractul digestiv în formă optimă, curăţând eficient colonul şi prevenind instalarea altor disfuncţii viitoare.



5. Tratează anemia şi întăreşte oasele



Fierul din spanac şi saponina ajută la vindecarea anemiei, iar calciul conţinut de această legumă verde întăreşte sistemul osos. Este recomandat copiilor în creştere, dar şi bătrânilor slăbiţi de boli.



6. Protejează ochii



Spanacul este o sursă importantă de vitamina A, luteină, xantină şi betacaroten, necesare pentru prevenirea deteriorării văzului, mâncărimilor şi uscăciunii ochilor, degenerescenţei maculare sau ulcerului ocular.



7. Tratează afecţiunile pielii



Suferiţi de diverse afecţiuni ale pielii, precum eczeme, epidermită, cheratinizare, acnee, cicatrice, riduri sau pete de la soare? Sucul de spanac, prin vitaminele A,K,E si C, poate să ajute celulele pielii să se regenereze, până la vindecarea problemelor cutanate.



8. Topește kilogramele



Cercetătorii de la Universitatea Lund din Suedia au descoperit un extract din frunze de spanac, conţinând membranele numite tilacoide, care creşte cu 43% rata scăderii în greutate. Rezultatele au fost obţinute în urma unui studiu realizat pe 38 de femei supraponderale. Cercetarea arată că folosirea de suplimente alimentare care conţin tilacoide încurajează producerea de către organism a hormonilor care dau senzaţia de saţietate şi duce la suprimarea senzaţiei de foame – şi astfel la un control mai bun al apetitului -, la obiceiuri alimentare mai sănătoase şi la o scădere în greutate mai rapidă.



“Studiul a arătat că o băutură cu tilacoide, înainte de micul dejun, reduce pofta de mâncare şi menţine o senzaţie de saţietate mai îndelungată“, a spus Charlotte Erlanson-Albertsson, profesoară implicată în cercetare.