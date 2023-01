Chiar dacă nu poți încadra infinita diversitate a oamenilor în tipare fixe, zodia unei persoane predispune către anumite caracteristici psihice, care, la rândul lor, se pot reflecta în fizicul individului respectiv. Poate că nu poți spune că toți nativii Berbeci sunt înalți sau voinici, dar patosul lor interior atrage după sine o senzație generală de vigoare fizică și forță în mișcari.

Iată de ce putem crea niște portrete fizice și morale orientative, pentru fiecare zodie, care să te orienteze în căutarea sufletului pereche.

În funcție de zodia ta, vom menționa nativul cel mai compatibil cu tine, precizând câte ceva despre aspectul său fizic și trăsăturile morale.

Berbecul

O zodie de foc ca tine este foarte compatibilă cu alte zodii de foc, pentru că împărtășiți aceeași pasiune de a trrăi și aveți multe trăsături comune. Leul este partenerul tău ideal, un bărbat cu o vibrație regală și cu o mare putere fizică și interioară. Aspectul său este foarte interesant, cu o privire profundă, un păr bogat și cu o senzație generală de rezistență și vigoare. Râsul său este molipsitor, iar furia sa poate fi înspăimântătoare. Este romantic în relațiile de iubire, dar un adevărat lider în societate. Are uneori o atitudine de șef, dar te respectă și ține cont de opiniile tale. Cu el vei petrece zile și nopți de pasiune, fără să vă plictisiți niciodată și trăind viața din plin.

Taurul

Sufletul tău pereche este, cel mai probabil, o zodie de pământ, stabilă și angajată în relație ca și tine. Capricornul poate fi un partener ideal, cu felul său de a fi, autentic și perseverent, care te face să te simți mereu în siguranță. Bărbatul Capricorn este, de obicei, înalt cu o față prelungă și trăsături foarte bine conturate. Aspectul său general denotă forță fizică, membrele sale sunt lungi și puternice. Are un aer de actor, distribuit în roluri de personaje dure și neîmblânzite. Personalitatea sa este matură, înțelepciunea remarcabilă, iar încăpățânarea sa o poate depăși chiar și pe a ta câteodată. Uneori se arată rece și greu de abordat, dar numai până reușești să-l faci să iasă din cochilia sa. Atunci se va arăta foarte fidel, romantic, dar și responsabil și tgata să te susțină întotdeauna.

Gemenii

Perechea potrivită pentru tine este Vărsătorul, care are același caracter independent și aceeași curiozitate și uimire în fața lumii ca și tine. Nativul Vărsător este rebel atât la chip cât și la minte. Îi place să poarte haine neobișnuite, putând fi foarte elegant sau cu un look răzvrătit, cu părul lung sau cu tunsori extravagante. cu piercing și tatuaje ori cu un aspect hollywoodian. Este înalt, nu foarte voinic, uneori ușor efeminat. Chiar atunci când are o statură medie, se face ușor remarcat printr-un amănunt al ținutei sale. Este adesea considerat puțin ciudat în acțiunile și modul său de gândire, dar reușește să farmece oamenii prin inteligența sa. Are principii solide, o viziune profundă asupra lumii și apreciază persoanele de la care are ce să învețe.

Racul

Știai probabil că Scorpionul este cea mai bună pereche pentru tine, un semn de apă, foarte intens în emoțiile sale, dedicat total în relație și extrem de pasional. Bărbatul Scorpion are o privire pătrunzătoare, care citește direct în sufletele oamenilor, este, de obicei brunet, cu ochii negri, dar și atunci când are un ten mai deschis, aerul de mister care îl învăluie îl face să-ți dea o senzație de umbră și întuneric. Se îmbracă seducător și trendy și zâmbește cu un ușor dispreț în colțul gurii. Este cinic, dar are o mare nevoie de iubire, iar tu ești persoana care i-o poți oferi din plin. Caută fidelitate și încredere la partenera sa, este avid de afecțiun e și intimitate.

Leul

Te vei lega imediat de un semn de foc ca și tine, în special de impetuosul Berbec, ce reușește să-ți subjuge inima ta mândră și neînfricată. În general, bărbatul Berbec este foarte activ și adoră sportul, de aceea poate avea un aspect atletic și viguros. Indiferent de culoarea ochilor, privirea sa este înflăcărată și transmite o energie inepuizabilă. Are mereu un început de zâmbet și o mină provocatoare, de parcă te-ar invita la noi aventuri. Este entuziast, curajos și adesea impulsiv, dar are o inimă mare. Poate fi autocentrat în mod exagerat, la fel ca și tine, de altfel, dar te dezarmează prin onestitatea și inocența sa. Berbecul este, fără doar și poate, cea mai îndrăzneață dintre zodii, aruncându-se cu capul înainte în tot felul de aventuri.

Fecioara

Dacă vei întâlni un bărbat Taur, ai mari șanse să fie sufletul tău pereche. Vei simți că te potrivești imediat cu el, pentru că amândoi sunteți pragmatici, găsiți răspunsuri la orice problemă și sunteți puternic ancorați în realitate. Bărbatul Taur este puternic în exterior și în interior, cu un aspect robust, chiar dacă nu este prea înalt. Musculatura sa este bine conturată și este pusă, în general, în valoare prin haine bine alese și confortabile. Are o privire jovială, uneori foarte decisă, chiar încăpățânată și îi place să evidențieze aspectele cele mai masculine ale fizicului său. Caută loialitate și siguranță în relație, nu se ascunde și este onest, chiar și atunci când vine vorba de greșelile sale.

Balanța

Bărbatul Gemeni ar putea fi sufletul tău pereche, cu felul său deschis de a fi, sociabil, ușor ironic și parcă luând toate lucrurile în glumă. Bărbatul Gemeni este foarte versatil, adoră să-și schimbe lookul de la o zi la alta, în funcție de dispoziție sau de impresia pe care vrea să o facă asupra celorlalți. Nu are un stil clar definit,d ar mișcările și aspectul său general sunt fluide și pline de vivacitate. Privirea lui este intensă, dar schimbătoare, mâinile delicate și expresive. Nu are un look foarte masculin, dar este distins și atrăgător. Fiind o zodie duală, este adesea secretos și nu se dezvăluie în întregime niciodată. Adoră să fie stimulat intelectual, iar mintea sa este curioasă și nestatornică. Îi place să comunice intens, urăște plictiseala și poate fi un adevărat Don Juan câteodată.

Scorpionul

Pentru că ești o zodie de apă, sufletul tău pereche poate fi din zodia Peștilor, un bărbat extrem de sensibil, dar și greu de citit și alunecos. Cu toate acestea, între tine și el se va stabili un pact de fidelitate, o încredere mutuală și o adevărată comunicare telepatică. Bărbatul Pești este flexibil, cu trăsături delicate, cu un aer foarte expresiv. Caracterul său fluid se reflectă în trupul atletic, nu musculor, dar nici fragil. Chiar dacă nu are o frumusețe standard, trăsăturile sale sunt plăcute, fără a fi prea clar conturate. Este extrem de romantic, însetat de afecțiune și uneori copilăros. Uneori se agață excesiv de tine, este gelos și îți reproșează fel de fel de lucruri, dar își cere imediat iertare și te înconjoară cu dragostea sa.

Săgetătorul

Sufletul tău pereche poate fi un semn de foc, ca și tine, dar și un semn opus, precum bărbatul Rac poate fi alesul tău, pentru că te protejează și te înțelege, chiar atunci când lucrurile nu stau perfect între voi. Bărbatul Rac are ceva de copil în trăsăturile sale, cu fața netedă, ochii veseli și inocenți, obrajii cărnoși. Senzația generală pe care ți-o transmite chipul său este de sănătate și bună dispoziție, deși uneori poate părea ușor tenebros, cu trăsături pronuțate și nu foarte armonioase. Bărbatul Rac este foarte sensibil și iubitor, oferă protecție, dar are, la rândul său, nevoie de siguranță în relație. Are o gândire profundă și dispoziții schimbătoare, uneori ținând oamenii la distanță, alteori agățându-se de tine. Îți va găti, va avea grijă de tine, te va proteja în fiecare zi a vieții sale, dar va cere de la tine o loialitate absolută.

Capricornul

Poți găsi perechea ideală într-un bărbat din zodia Fecioarei, o persoană la fel de profundă, muncitoare și implicată ca și tine. Bărbatul Fecioară nu pune prea mult accent pe aspectul său fizic, dar are un chip plăcut și o constituție atletică, fără să se străduiască să-și pună în valoare atuurile fizice. Preferă un stil clasic, își menține, în general, o siluetă zveltă, și are membre lungi și delicate. Deși este înclinat spre partea practică și logică a vieții, nu este lipsit de profunzime și este un adevărat căutător, predispus și către o evoluție spirituală profundă. Nu își dorește să fie în centrul atenției și se concentrează mai mult asupra muncii decât asupra unor rezultate spectaculoase. În iubire, nu se lasă copleșit de sentimente, dar este, în general, loial și un susținător fervent al persoanei la care ține.

Vărsătorul

Ai o fire independentă și ești greu de prins într-o relație, dar un bărbat din zodia Balanței te poate face să-i dăruiești inima. Chiar dacă la început relația voastră pare destul de lejeră și fără obligații, încetul cu încetul vă apropiați și nu mai puteți trăi unul fără altul. Bărbatul Balanță este proecupat de aspectul său și arată mereu foarte îngrijit, punând accent pe aspecte estetice care îi dau un plus de stil, precum o haină de calitate sau o tunsoare bine aleasă. ARe, în general, un ten deschis, ochi luminoși și părul neted, este ușor efeminat și cu o constituție mai degrabă delicată decât atletică. Este obsedat de echilibru și își cântărește cu mare grijă reacțiile, pentru a nu-i răni pe cei din jur. Întoarce întotdeauna favorurile, este respectuos și își ține promisiunile față de prieteni. În iubire, este atent și prețuiește persoana de lângă el, deși poate fi frivol câteodată.

Peștii

Te potrivești cu zodiile de apă, precum Racul sau Scorpionul, dar sufletul tău pereche poate fi și un semn opus, precum expansivul Săgetător. Relația voastră poate fi un punct d eplecare pentru descoperirea de sine și evoluția ta spirituală, în ciuda aspectelor ei provocative, care provoacă uneori adevărate furtuni între voi. Bărbatul Săgetător are un aspect plin de forță, atletic ca al Berbecului sau ceva mai robust, ca al Taurului. Este un bun sportiv, cu membre musculoase și un chip bine conturat, uneori colțuros, cu membre puternice și un aer pronunțat masculin. Aventuros și plin de umor, bărbatul Săgetător este înconjurat mereu de o atmosferă optimistă, dar poate fi la fel de empatic și plin de compasiune ca și tine. Cu toate acestea evită lucrurile prea serioase și preferă o viziune magică asupra lumii, fiind convins că merită ce este mai bun de la viață.

