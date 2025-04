Pe când era actriță și balerină la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Paula Rădulescu își dorea să meargă la denii, dar programul spectacolelor îi încurca planurile.

„Odată, în Vinerea Mare, a fost un spectacol cu pauză de vreo 10 minute și, în pauză, am luat-o la fugă…Biserica era aproape, am fost atât de fericită că am ajuns să aprind o lumânare și chiar am reușit să dau un ocol bisericii, cu toți ceilalți, după care am fugit înapoi la teatru. Am avut o mare bucurie în suflet. Lucrurile interzise sunt cele mai frumoase.”, a povestit actrița pentru Radio România Cultural.

În noaptea de Înviere, mergea să ia lumină de la Biserica Kretzulescu, unde veneau și alți actori.

„Erau mulți actori care locuiau (...) în zona respectivă. Acolo trăiau Cozorici, Rauțchi, Mihai Fotino. Și Amza Pellea locuia în zonă. Toți coboram spre biserică să spunem «Hristos a Înviat!» și să ne bucurăm de imaginea lumânărilor aprinse în întuneric.”

La masa de Paști, Dem Rădulescu obișnuia să facă o glumă: ridica privirea, în timp ce ciocnea un ou, și spunea: „Alo! Ne simțim bine!”