Incidentul a avut loc în timp ce una dintre echipe se pregătea să execute un corner în prima repriză. Toți cei aflați în teren au văzut capul de porc, dar doar portarul echipei aflate în apărare a avut curajul să se apropie și să rezolve situația.

Gestul se explică prin faptul că mascota unei dintre echipe este chiar un cap de porc.

Globo și ESPN Brazilia au raportat că poliția investighează incidentul și că doi fani au fost arestați, apoi eliberați.

No joke a pigs head was thrown onto the pitch during the Corinthians vs Palmeiras game.



What on earth! 😱🤯pic.twitter.com/zhp9ZdWT5y