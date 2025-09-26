Semnificația Moșilor de Toamnă

Moșii de toamnă sunt o sărbătoare a rugăciunii și milosteniei. În tradiția ortodoxă, sâmbăta este ziua consacrată pomenirii morților, deoarece Hristos a stat în mormânt în ziua de sâmbătă, înainte de Învierea Sa. Cuvântul „moși” provine de la „strămoși” și se referă atât la persoanele trecute în neființă, cât și la pomenile și slujbele dedicate acestora.

În această zi, se aduc rugăciuni pentru toți cei care nu mai au pe cineva să-i pomenească, iar Biserica săvârșește Sfânta Liturghie urmată de parastas, unde preotul pomenește numele celor adormiți aduse de credincioși pe pomelnice.

Când sunt Moșii de Toamnă 2025

Anul acesta, Moșii de toamnă sunt sărbătoriți pe 1 noiembrie 2025, prima sâmbătă a lunii noiembrie. Aceasta este ziua în care Biserica organizează slujbele speciale pentru cei adormiți, binecuvântând coliva, colacul, vinul și alte daruri aduse în memoria răposaților.

Ce se dă de pomană

Pomenirea morților include pregătirea și împărțirea de colivă, simbol al învierii și al vieții veșnice, realizată din grâu fiert, îndulcit și amestecat cu nucă sau stafide. Alături de colivă, se oferă colaci sau pâine, vin, fructe de toamnă precum mere, pere, nuci și struguri, precum și mâncăruri gătite, cum ar fi sarmale, tocănițe sau plăcinte.

Împărțirea darurilor are o dublă semnificație: este un act de milostenie pentru cei vii și un gest de pomenire pentru sufletele celor adormiți. De asemenea, se aprind lumânări la morminte, simbolizând lumina lui Hristos care călăuzește sufletele.

Cum se prepară coliva tradițională

Coliva este esențială pentru orice parastas și se aduce la biserică împreună cu vinul pentru sfințire. Iată un exemplu de rețetă tradițională:

Ingrediente:

Iată de ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara coliva tradițională:

1 kg arpacaș

2 cești stafide

2 căni nucă rasă

2 cești miere

1 linguriță scorțișoară

Coaja de la o lămâie și o portocală

500 g zahăr

1 fiolă esență de vanilie

1 fiolă esență de rom

Pesmet sau biscuiți, cacao și bomboane colorate pentru decor

Mod de preparare:

Spală arpacașul de 9 ori și pune-l la fiert în apă până se înmoaie. Înmoaie stafidele în apă cu rom. După ce grâul s-a fiert și s-a răcit, adaugă nuca, stafidele, mierea, zahărul și condimentele. Modelează coliva pe platou și decorează cu pesmet, cacao, bomboane și nuci.

Tradiții și obiceiuri de Moșii de Toamnă

Moșii de toamnă au o semnificație puternică legată de ciclul naturii și de finalul anului agricol. În această zi, oamenii se împacă între ei, cer iertare celor supărați și respectă anumite tradiții, cum ar fi:

Nu se dă cu mătura și nu se spală rufe, pentru a nu deranja sufletele răposaților.

Se împart daruri și hrană săracilor și celor nevoiași.

Se aprind lumânări la morminte, cel puțin două, pentru a încălzi sufletele celor trecuți în veșnicie.

