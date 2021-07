1. Multe pături nu sunt spălate niciodată

"Spălăm păturile cam o dată pe seozn. Sunt două seturi, unele de vară și unele de iarnă, uneori le spălăm când le schimbăm alteori nu. Iar saltelele sunt curățate doar când sunt foarte foarte murdare, pot trece ani de zile!".

2. Pernele decorative sunt foarte murdare

"De aceea le numim decorative. Nu trebuie să dormi pe ele. Trebuie să le arunci de pe pat, fie în dulap, fie pe jos. Nu sunt spălate la schimbarea oaspeților, doar puse înapoi pe pat".

3. Ce se întâmplă când cineva varsă diverse lichide pe pat, de la sucuri la urină?

"Uneori punem salteaua înapoi fără s-o curățăm, mai ales dacă sunt rezervări multe și nu avem timp sau saltea de schimb. O lăsăm să se usuce și asta e".

4. Atâtea locuri care nu sunt curățate frecvent!

"Sertarele nu sunt pe lista cameristei, așa că dacă își pui lenjeria direct în comodă, e treaba ta. A mai folosit-o cineva înainte și nu se știe dacă erau haine curate înăuntru".

"Dacă sunt deschise (nu sigilate), paharele nu sunt decât clătite cu apă și uscate cu un șervet".

"Doar cada, cabina de duș, chiuveta și toaleta sunt curățate cu produse speciale, care dezinfectează".

"15 februarie e cea mai neagră zi pentru cameriste. Dacă stai la un hotel după Valentine's Day, ia-ți măsuri suplimentare și curăță personal zonele pe care le folosești, pentru că e posibil ca angajații hotelului să nu fi avut timp să dezinfecteze toate suprafețele".

5. Rezervările online îți pot aduce cele mai proaste camere

"De multe ori, managerii oferă cele mai proaste camere, fără vedere sau într-o locație mai dificilă, celor care rezervă online. Camerele bune sunt păstrate pentru rezervările prin agenții, pentru că acestea le trimit constant clienți și îi ajută să-și dezvolte afacerea".

6. Oamenii amabili primesc gratuități și informații utile. Și cei care lasă bacșiș :D

"Dacă ai nevoie de ceva, sunt șanse foarte mari să fii ajutat dacă ești drăguț și te comporți civilizat. De la wifi gratis la transport până la aeroport sau ajutor cu bagajele. Poți afla și beneficia de multe lucruri interesante și dacă oferi bacșișuri valeților sau altor angajați cu care interacționezi".

7. Nu te încrede prea mult în angajații de la recepție

"Dacă ai nevoie de informații despre restaurante, baruri sau atracții, mai bine cauți pe net. De multe ori cei de la recepție sunt în colaborare cu diverse localuri care nu sunt neapărat cele mai bune. Unii angajați, valeți, recepționeri, au chiar un comision de la localurile respective, dacă le recomandă clienților și aceștia spun că au venit la propunerea lor".

8. Dacă lăsați ceva în camera, nu vă va căuta nimeni

"Niciodată nu am sunat un oaspete dacă și-a uiat ceva în camera de hotel. Am păstrat lucrurile respective la "lost and found" o perioadă, dar dacă ei nu au sunat să le revendice, la revedere! S-a întâmplat să dăm telefon și să punem persoana într-o situație ciudată, pentru că partenerul/a nu știa unde a fost, sau din alte motive, așa că dacă nu sună ei să le fie returnate bunurile, noi nu facem acest pas".

9. Mulți oameni mor în camere de hotel

"Cea mai întâlnită cauză este supradoza. Apoi sinuciderile. Acesta este unul dintre lucruile pe care angajații nu îl spun, nu îl fac public, pentru că le scade popularitatea pe piața hotelieră".

Sursa: calatorim.ro