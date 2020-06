Boli în funcţie de grupa sanguină: ce spune grupa de sânge despre sănătatea ta

Grupa de sange este determinata de niste substante microscopice mostenite de la parinti, substante care “traiesc” pe suprafata celulelor rosii din sange. Aceste substante interactioneaza cu sistemul imunitar, iar modul de interactiune modifica gradul de risc in aparitia unor boli relativ comune.

In functie de grupa sanguina – A, B, AB sau 0 – esti mai mult sau mai putin predispus sa suferi de boli de inima, de cancer sau de alte afectiuni.

Boli in functie de grupa sanguina: probleme de memorie



Persoanele care au grupa de sange AB prezinta un risc crescut de a suferi de probleme mintale odata ce inainteaza in varsta, se arata intr-o cercetare publicata in revista de specialitate “Neurology”. In randul varstnicilor cu grupa de sange AB, probleme de memorie sunt mai frecvente decat in randul varstnicilor cu alte grupa sanguine.

Boli in functie de grupa sanguina: cancerul de stomac

Tot in cazul persoanelor cu grupa de sange AB, cancerul de stomac este mai frecvent cu 26% decat in cazul persoanelor cu grupa de sange B sau 0, se arata intr-un studiu publicat in American Journal of Epidemiology. Insa nici persoanele cu grupa de sange A nu stau exceptional de bine. Acestea prezinta un risc crescut cu 20% de a face cancer stomacal comparativ cu cei care au sangele grupa B sau 0. Cauza descoperita de oamenii de stiinta este o bacterie denumita H.Pylori. Desi doua treimi din populatia Globului are aceasta bacterie in organism, persoanele cu grupa de sange AB si A au o reactie imunologica diferita in fata H.Pylori, fapt care creste riscul de cancer.

Boli in functie de grupa sanguina: ulcerul gastric

Aceeasi bacterie care creste riscul de cancer la stomac in cazul persoanelor cu grupa de sange A si AB este asociata cu un risc crescut de ulcer in cazul persoanelor cu grupa 0. Practic, desi ei sunt mai feriti de cancer la stomac, bacteria H.Pylori, in combinatie cu grupa de sange 0, ii predispune la ulcer gastric.

Boli in functie de grupa sanguina: afectiuni cardiace

Persoanele cu grupa de sange 0 prezinta cu 25% mai putine riscuri de a dezvolta afectiuni de inima fata de persoanele cu alte grupe de sange, se arata intr-o cercetare realizata de oamenii de stiinta de la Harvard School of Public Health. Cei care au grupa de sange B si AB sunt cei mai predispusi la aparitia bolulor de inima pentru ca ei prezinta o frecventa mai mare a inflamatiilor in organism, fapt asociat cu afectiunile cardiace.

Boli in functie de grupa sanguina: cancerul pancreatic

Tot grupa de sange 0 este cea castigatoare si aici. Persoanele cu aceasta grupa sanguine prezinta cu 37% mai putine riscuri de a suferi de cancer la pancreas decat cei cu alte grupa de sange, se arata intr-o cercetare citata de “Journal of the National Cancer Institute”.