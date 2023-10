Aniversare frumoasă, dragostea mea.@MichelleObama.

"Ești uimitoare, amuzantă și frumoasă - sunt norocos să spun că ești a mea", a scris fostul lider de la Casa Albă într-o postare pe X (fostul Twitter), împreună cu o fotografie care arată cât de bine se mențin cei doi.

Happy anniversary, sweetheart! @MichelleObama, you're brilliant, kind, funny, and beautiful—and I'm lucky to call you mine. pic.twitter.com/Ak147b5zDJ