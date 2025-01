Deși este preparat din pește crud tocat, suc de lămâie, ierburi și condimente, această delicatesă thailandeză cunoscută sub numele de Koi Pla are renumele de a fi un de mâncare mortal, cu toate că milioane de oameni îl consumă în mod regulat în fiecare an.

Pericolul imens ascuns în rețeta aparent inofensiv este carnea peștelui folosit. Mai precis, faptul că acesta este recoltat dintr-un afluent al fluviului Mekong în care trăiesc viermi plați paraziți ce pot provoca forme de cancer biliar, scrie Unilad.com.

De altfel, Asia de Est are cea mai mare incidență a colangiocarcinomului (CCA) din lume.

Un medic care a studiat pericolul letal reprezentat de Koi Pla , tocmai pentru că și-a pierdut ambii părinți din cauza cancerului la ficat, a atras atenția de ani buni asupra pericolului pe care-l reprezintă preparatul respectiv, dar s-a izbit de reacții critice atât din partea localnicilor, cât și a celor care trăiesc de pe urma acest tradiții culinare.

Potrivit unui studiu din 2017, până la 80% dintre locuitorii unor comunități au ingerat parazitul mortal și o parte dintre ei au murit.