Sabra Zaraa a publicat un scurt clip pe pagina sa de TikTok la începutul acestui an, povestind că un însoțitor de bord a fost rugat-o să renunțe la locul ei, pentru a permite astfel unui copil să stea alături de părinții săi, scrie unilad.com.

Tânăra a refuzat, pe motiv că scaunul 1A este, de obicei, la clasa întâi și este considerat a fi cel mai bun loc din avion.

„Tu ai fi renunțat la locul tău? Până la urmă au reușit să găsească o soluție așa că nu, nu sunt o ființă îngrozitoare. În plus, copilul aveam cam 13 ani”, a relatat ea.

Disputa a explodat nu neapărat din cauza gestului în sine, ci a mesajului audio cu care vedeta TikTok a ilustrat filmulețul. Tânăra a ales o voce care spune "Girl, f**k them kids and f**k you too.", care de obicei este folosit de creatorii de conținut în postări pentru a-și exprima în acest mod brutal refuzul de a face sacrificii pentru copii altora.