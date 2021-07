Dusty Hill, basistul trupei de blues-rock ZZ Top, a murit miercuri, la 72 de ani, anunță The Guardian citând site-ul oficial al formației americane. Hill suferise recent o leziune la șold, iar decesul a survenit în somn, după cum a confirmat o declarație pe Instagram a colegilor de trupă Billy Gibbons și Frank Beard. „Suntem întristați de vestea de astăzi că fratele nostru, Dusty Hill, a murit în somn, acasă, la Houston, Texas”, au anunțat aceștia.

Recenta lui operație l-a făcut pe Hill să rateze concertele din turneul de vară al formației. Nu au existat alte detalii cu privire la cauza morții.

Primul single al lui ZZ Top a fost lansat în 1969 după dispariția Moving Sidewalks, formația pe care Gibbons o formase anterior. Primul lor concert, cu Hill în trupă, a fost în 1970. ZZ Top avea să-și găsească faima pe parcursul următoarelor 15 albume și era cunoscută mai ales pentru hituri, precum Gimme All Your Lovin ’din 1983 și Legs din 1984. În 1984, Hill s-a împușcat din greșeală. „Nu-mi venea să cred că am făcut ceva atât de prost. Nici până acum nu știu cum am putut s-o fac”, a spus el într-un interviu, în urmă cu șapte ani.