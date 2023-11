Expertiza tehnică a arătat că fostul demnitar avea viteza de 115 kilometri pe oră în momentul în care a spulberat un motociclist care circula din sens opus regulamentar, pe o șosea din apropiere de Mangalia. Specialiștii au constatat că aceasta era singura care putea să evite coliziunea.

De asemenea, mărturia dată de Monica Macovei după accident a fost spulberată de anchetatori. Acesta declarase că bărbatul care a stat peste o sută de zile în spital avea o viteză mult prea mare și circula aproape de benzile despărțitoare. Fostul ministru al Justiției are la dispoziție trei zile pentru a contesta decizia.

Realitatea PLUS a obtinut dosarul care a fost trimis in instanta in cazul fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

Doua lucruri extrem de importante reies din acest document. Primul releva faptul ca expertiza este clar impotriva sa. Expertul care a realizar-o a stabilit ca, in momentul accidentului, masina condusa de Monica Macovei avea o viteza de 115 km/h, iar valoarea vitezei de impact a fost undeva la 73 km/h.

Mai mult, in raportul de expertiza se arata si ca aceasta putea evita accidentul, in timp ce motociclistul "nu putea nici sa il evite si nici sa il previna, avand in vedere situatia data".

În luna august, Monica Macovei a fost oficial inculpată în dosarul accidentului în urma căruia un motociclist a ajuns în spital.

Citește și Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, implicată într-un grav accident. Un rănit, preluat cu elicopter SMURD - FOTO