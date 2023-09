Conform expertizei tehnice cerută în cadrul anchetei, s-a stabilit că înainte de impact, autoturismul condus de Monica Macovei se deplasa pe o traiectorie oblică spre stânga față de axul drumului. Din sens contrar, motocicletă Honda Varadero circulă aproximativ paralel cu axul drumului.

„Starea de pericol a fost declanșată de către suspectă M.M.L., în momentul în care a pătruns cu autoturismul Suzuki Vitara pe sensul de mers Mangalia-2 Mai. I.L nu putea evita și nici preveni producerea accidentului în condițiile analizate (viteză 86 km/h), întrucât nu a dispus de suficient timp de reacție, viteză să de deplasare neavând legătură de cauzalitate cu producerea accidentului”, se arată în rechizitoriu.

Declarația Monicăi Macovei

„…în dată de 08.10.2022, în jurul prânzului, am plecat din localitatea 2 Mai împreună cu domnul T.C. către Mangalia. De la început m-am aflat la volanul autoturismului marca Suzuki Vitara cu nr. de înmatriculare (…). Arăt faptul că fac acest drum, 2 Mai – Mangalia, de foarte mult timp, dețîn permis de conducere din 1980 și nu am avut nici un accident.

Am coborât de pe podul de la șantierul Naval Mangalia cu viteză de aproximativ 50-60 km/h, după care am ridicat piciorul de pe accelerație, astfel încât viteză a ajuns la 40-50 km/h, imediat după ce am ieșit de pe pod. Am observat faptul că existau indicatoarele rutiere de curbă deosebit de periculoasă…….

Nu-mi amintesc exact de când circulăm pe bandă a două a sensului de deplasare dinspre 2 Mai către Mangalia, dar când am intrat în curbă, eram sigur pe bandă a două. Arăt faptul că atunci când am ieșit de pe pod, erau mășini atât pe bandă mea cât și pe bandă I la intrarea în curbă, dar traficul nu era aglomerat, în sensul că era distanță între mășini, nefiind formată coloana.

Și pe sensul de deplasare dinspre Mangalia către 2 Mai se circulă la fel că și pe sensul meu de deplasare. În momentul în care am intrat în curbă spre dreapta, am observat pe bandă a două a sensului de deplasare dinspre Mangalia către 2 Mai, deși nu depășea nimic în acel moment nici un alt vehicul, aproape de linia dublă continuă care desparte cele două sensuri, o motocicletă,

Arăt faptul că atunci când am observat motocicletă, eu luăm curbă la dreapta, deci roțile autoturismului meu erau poziționate pentru a face curbă la dreapta, fără să depășesc sensul meu de deplasare, iar persoană care conducea motocicletă era pe liniile care despărțeau cele două sensuri de deplasare, luând curbă la stânga și fiind aplecat foarte mult pe partea stânga a lui. Menționez faptul că persoană care conducea motocicletă se deplasa cu viteză foarte mare, apreciez eu.

Apoi a urmat impactul, care a fost lateral, în sensul că a lovit anvelopa stânga față, apoi aripa stânga față, apoi cu capul a lovit parbrizul în dreptul șoferului, rămânând urmă ovală a căștii pe care o purta, deci apreciez că a lovit cu partea lateral stânga a capului. În momentul impactului, s-au declanșat airbeg-urile, la mine cel din față și lateral, la domnul …. cel din față.

Airbag-urile acoperă inclusiv față, practic te imobilizează, lipindu-se de corp, astfel încât după ce s-au declanșat, nu am putut să văd nici în față și nu puteam să mă mișc, dar nu am luat mâinile de pe volan. După impact, am simțit cum roată stânga față este spartă, iar celelalte trei roți nu, astfel încât mășînă a mers foarte încet pe o diagonală lungă către partea stânga, traversând celălalt sens, respectiv dinspre Mangalia către 2 Mai.

Apoi, mășină a trecut peste o tufa de măceșe, cred, așa mi-a spus domnul …., care avea doar airbeg-ul frontal declanșat, astfel încât vedea pe geamul dreapta lateral al mășinii. La un moment dat, acesta mi-a spus să trag volanul total stânga, că să evităm un stâlp de beton, pe care l-am observat când am coborât din mășînă, în scuarul în care s-a oprit mășînă. După ce am tras volan stânga, am simțit cum roată dreapta față a urcat pe ceva și apoi mășînă s-a oprit, întrucât avea o viteză foarte mică.

Menționez faptul că odată cu declanșarea airbeg-urilor, motorul autoturismului se oprește, astfel încât până la scuar mășînă s-a deplasat din inerție, spre stânga din cauza roții stânga față, care era spartă.

Am reușit să cobor din mășînă cu ajutorul domnului …., care mi-a deschis portiera stânga față, iar airberg-ul lateral era dezumflat. Arăt faptul că purtăm centură de siguranță, care nu s-a blocat și am putut s-o desfac singură. De asemenea, nici volanul nu s-a blocat, de aceea am putut să virez stânga, iar vitezometrul era «0». În momentul în care am coborât din autoturism, am văzut avariile mășinii, respectiv tablă, farul stânga față, aripa, toate avariile fiind pe partea stânga față.

Nici eu și nici domnul …. nu am avut vătămări în urmă impactului. Am observat faptul că o motocicletă se află la o distanță de aproximativ 60 de metri de locul unde se oprise mășînă mea și unde mă aflăm și eu, pe bandă I, adică spre marginea drumului, nu spre axul lui, pe sensul de deplasare Mangalia – 2 Mai. Persoană care condusese respectiva motocicletă se află întinsă pe asfalt, la o distanță pe care nu o pot aprecia față de motocicletă, dar sigur nu era departe.

De asemenea, erau persoane strânse în jurul celui care condusese motocicletă. Nu m-am apropiat de el, deoarece se strânseseră mai multe persoane în jurul lui, care afirmau că s-a anunțat deja Ambulanță, respectiv Serviciul 112”, se arată în declarația Monicăi Macovei citată de Luju.ro.

Realitatea PLUS a obtinut dosarul care a fost trimis in instanta in cazul fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

Doua lucruri extrem de importante reies din acest document. Primul releva faptul ca expertiza este clar impotriva sa. Expertul care a realizar-o a stabilit ca, in momentul accidentului, masina condusa de Monica Macovei avea o viteza de 115 km/h, iar valoarea vitezei de impact a fost undeva la 73 km/h.

Mai mult, in raportul de expertiza se arata si ca aceasta putea evita accidentul, in timp ce motociclistul "nu putea nici sa il evite si nici sa il previna, avand in vedere situatia data".

Foarte importanta este si marturia Monicai Macivei pentru ca imediat ce a fost audiata de anchetatori, fostul ministru a incercat sa plaseze vinovatia la motociclist. Aceasta spunea ca el circula foarte aproape de liniile despartitoare ale drumului, pe de o parte, iar pe de alta parte, ea mentiona "ca persoana care conducea motocicleta se deplasa cu viteza foarte mare, apreciez eu".

Reamintim ca procurorii au stabilit ca fostul ministru al Justitiei sa ajunga in fata unei instamnte ca sa isi demonstreze nevinovatia pentru ca, din punctul lor de vedere, ea este cea responsabila de accident.

În luna august, Monica Macovei a fost oficial inculpată în dosarul accidentului în urma căruia un motociclist a ajuns în spital! Fostul ministru al Justiției a fost chemat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru a i se aduce la cunoștință faptul că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.