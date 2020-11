Laura Codruța Kovesi, la RFI România: „În viață, ai momente în care zici că totul este pierdut, viața mea s-a terminat, nu mai este nicio șansă să se întâmple ceva bine. În momentul acela am zis gata, am fost revocat. Am fost procuror general, nu mai pot să fiu procuror general, nu mai pot să fiu șef la DNA am fost revocată din funcție. Dar cel mai greu moment al carierei mele a fost acea audiere în Parlamentul European. Acea audiere a venit exact dupa acel moment.”