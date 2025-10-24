Conform DNA, în perioada septembrie - octombrie 2025, Constantin Nistor, inspector antifraudă în cadrul ANAF - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, a efectuat un control operativ și inopinat la o societate comercială, în urma căruia a rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia.

Cu această ocazie, inspectorul ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul și pentru a aplica doar o amendă contravențională.

Nistor Constantin a fost prins joi de procurori în timp ce primea de la inculpata C.A.S. suma de 3.000 de lei.

Ulterior, procurorii au decis să-i plaseze pe cei doi sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi nu au voie să părăsească teritoriul României, iar Constantin Nistor nu poate exercita funcția de inspector antifraudă în cadrul ANAF.