Înalta Curte a DECLINAT cererea lui Dragnea la Tribunalul București. Reacția avocatei Flavia Teodosiu

Avocata lui Liviu Dragnea - Flavia Teodosiu a depus o solicitare la instanță, prin care contestă faptul că pedeapsa pe care a primit-o fostul lider PSD ar fi fost pronunțată de o instanță necompetentă.

”Cererea a fost depusă la Tribunalul București inițial, iar Tribunalul și-a declinat competența în favoarea ÎCCJ. Abia ieri ÎCCJ a decis declinarea tot în favoarea Tribunalului București. Noi am zis că nu atacăm nici legalitatea nici temeinicia hotărârilor judecătorești prin care Liviu Dragnea a fost condamnat și execută acum pedeapsa și nici autoritatea de lucru judecat a deciziei penale. Se pare că ÎCCJ a înțeles exact că noi nu ne raportăm decât la nelegalitatea stării de detenție a domnului Dragnea, urmare a apariției din octombrie a deciziei CCR 417, care a fost în 10 octombrie publicată în Monitorul Oficial”, a declarat Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, la un post TV.

Decizia este definitivă

"Trimite cererea de 'habeas corpus' formulata de petentul condamnat Dragnea Nicolae Liviu la Tribunalul Bucuresti, spre competenta solutionare. Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea cererii formulate de petentul condamnat raman in sarcina statului.

Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru petentul condamnat, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in cuantum de 79 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva", se arata in minuta instantei din 14 mai.

Ca atare, cerearea va fi judecată la Tribunalul din București, urmând ca judecătorii de aici să stabilească un termen pentru ca Liviu Dragnea să fie adus la instanță.