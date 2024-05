Omul de afaceri Dan Tocaci s-a prezentat, miercuri dimineata, la Sectia 23 de politie din Capitala pentru a semnat controlul judiciar. Acesta a petrecut doar cateva minute in incinta sectiei de politie, dupa care a plecat fara a face declaratii. Este a doua oara in aceasta saptamana cand acesta ajunge in fata politistilor pentru a semna controlul judiciar.

Ieri, avocatul sau a stat peste doua ore la sediul DNA, cel mai probabil pentru a depune acea cautiune in valoare de 150.000 de lei stabilita de procurorii anticoruptie pe numele lui Dan Tocaci. La iesirea din sediul institutiei, acesta nu a vrut sa declare nimic.

Tot astazi, si Florian Coldea urmeaza sa ajunga la sectia de politie din Voluntari. Ultima data cand acesta a fost sa semneze controlul judiciar a declarat ca este nevinovat, ca are incredere in justitie si ca nu va mai face alta declartie pana la finalizarea anchetei.

Coldea, Dumbrava, Traila si Tocaci au fost pusi sub masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, ceea ce inseamna ca trebuie sa vina de cateva ori pe saptamana sa dea cu subsemnatul in fata autoritatilor, nu au voie sa paraseasca teritoriul Romaniei si, de asemenea, nu au voie sa ia legatura cu niciun martor din acest dosar