Procurorii care instrumentează dosarul privind furtul de alimente din creşele din Ploieşti arată că, ulterior ridicării produselor alimentare din magazia unităţii, acestea se împărţeau în trei, iar hrana era preparată cu ceea ce rămânea, persoane din cadrul creşelor afirmând "copiii ăştia nu au văzut copan de la începutul anului" sau "îmi este milă de copiii ăştia că nu le dă să mănânce".



Declaraţiile acestor persoane sunt consemnate în motivarea deciziei Tribunalului Prahova, care a dispus, pe fond, arestarea preventivă a şefei Centrului Creşe Ploieşti, Angelica Fodor.



Potrivit sursei citate, inculpata, pe parcursul mai multor ani, a creat un întreg mecanism prin care toate persoanele implicate ştiau exact implicaţiile activităţilor ilicite, iar din creşe erau sustrase în special produse alimentare, în condiţiile în care aici sunt înscrişi copii cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani, care nu pot aprecia calitatea hranei oferite şi nici nu au capacitatea necesară să comunice faptul că într-o anumită zi nu au avut la masă carne, peşte, kinder sau alte produse mai scumpe din meniul zilnic.



Aceste produse, aşa cum rezultă din probele existente la dosar, sunt sustrase în cantităţi mari, iar alimentele preparate în absenţa acestora nu asigura aportul nutritiv necesar dezvoltării normale a copiilor, spun anchetatorii.



De asemenea, sustragerea produselor destinate igienizării spaţiilor pot genera riscuri de îmbolnăvire pentru copiii aflaţi în colectivitate, care folosesc grupurile sanitare şi spatiile de servire a mesei în comun, arată sursa citată.



"Până la data analizării propunerii, a rezultat faptul că administratorii creşelor au calitatea de gestionari şi sustrag bunuri alimentare şi nealimentare împreună cu cel puţin încă două persoane din cadrul creşelor. (...) În mod normal, ar trebui să pregătească hrana pentru copiii din cadrul creşelor pe baza meniului aprobat de directorul instituţiei, meniu ce ar trebui alcătuit în baza unor norme privind necesarul caloric pentru copii cu vârste între 11 luni şi 3 ani. În realitate, ulterior ridicării produselor alimentare din magazia unităţii, acestea se împart în trei şi cu alimentele ce rămân se prepară hrana. De multe ori, persoane din cadrul creşelor au afirmat telefonic 'îmi este milă de copiii ăştia că nu le dă să mănânce', 'copiii ăştia nu au văzut copan de la începutul anului' sau 'musaca fără carne şi paste fără brânză'. De asemenea, se discuta despre carnea de vită şi apa minerală, produse care nici nu au fost trecute prin creşă, ci însuşite de angajaţi, fără întocmirea documentelor care să ateste faptul că produsele respective au fost utilizate pentru prepararea hranei", se menţionează în documentul citat.



Potrivit procurorului de caz, din datele existente pana la acest moment se poate estima un prejudiciu total de aproximativ 108.000 lei/an cauzat prin săvârşirea infracţiunii de delapidare, raportat la numărul de persoane care îşi însuşesc zilnic bunuri alimentare şi nealimentare din cadrul creşelor şi la numărul de creşe din subordinea Centrului Creşe Ploieşti.



Angelica Fodor a negat în faţa instanţei comiterea faptelor, a spus că regretă "ce s-a întâmplat", iar referitor la bunurile primite (între care nu şi sume de bani), a precizat că au venit în contextul unor zile speciale din an, de exemplu Crăciunul, necondiţionat. De asemenea, a invocat că, pe fondul multitudinii de atribuţii de serviciu pe care o are, nu a reuşit să verifice la timp acţiunile personalului din subordine.



"Apărările inculpatei, atât în privinţa infracţiuniii de luare de mită, cât şi a celei de delapidare, nu pot fi totuşi reţinute, fiind infirmate de probele administrate în prezent. Astfel, pe lângă probele expuse anterior (supraveghere tehnică şi percheziţia domiciliară), suspiciunea rezonabilă privind comiterea este atestată, parţial dar dincolo de orice dubiu, şi de declaraţiile unora dintre suspecţi/inculpaţi", se precizează în motivarea instanţei.



Totodată, se arată că, în data de 29.11.2021 în calitate de director al Centrului Creşe Ploieşti, care este instituţie publică, inculpata a sustras mai multe lăzi şi sacoşe cu produse alimentare din incinta creşei nr. 39, produse ce au fost folosite în scop personal, pentru organizarea unei zile onomastice.



Un număr de 20 de percheziţii au fost efectuate, săptămâna trecută, în acest dosar la sediile a şapte instituţii publice şi la domiciliile a 13 persoane angajate în cadrul acestora, bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi de serviciu. În urma descinderilor, 26 de persoane au fost duse la audieri, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) într-un comunicat.



"Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2017 şi până în prezent, 6 persoane având calitatea de administrator a unor instituţii publice şi o persoană având calitatea de director şi-ar fi însuşit produse alimentare destinate preparării hranei copiilor dar şi produse pentru igienizarea spaţiilor unde se desfăşurau activităţile antepreşcolare. De asemenea, în aceeaşi perioadă una din persoanele bănuite ar fi oferit diverse sume de bani în mod repetat cât şi bunuri materiale pentru a nu fi luate măsuri împotriva acestora şi totodată ar fi pretins sume de bani pentru înscrierea copiilor la creşă", precizează comunicatul citat.



În urma percheziţiilor a fost ridicată o cantitate însemnată de bunuri, care ar fi provenit din activitatea infracţională, dar şi 28.105 euro şi 18.864 de lei, se arată în document.



Până la acest moment s-a estimat un prejudiciu de aproximativ 200.000 de lei.



În urma administrării probatoriului au fost reţinute pentru 24 de ore cinci femei cu vârste cuprinse între 33 şi 65 de ani.



Ulterior, directoarea Centrului Creşe din municipiul Ploieşti, Angelica Fodor, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Prahova nu a fost definitivă, dar a fost executorie.



Fodor a atacat această decizie, iar Curtea de Apel Ploieşti a dispus, luni, punea în libertate a inculpatei, invocând încălcarea competenţei DNA.



"Constată că punerea în mişcare a acţiunii penale şi sesizarea privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpata Fodor Angelica pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, (...), şi delapidare, (...), s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.13 alin.1 lit.b din OUG nr.43/2002 referitoare la competenţa materială şi personală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi respinge sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. Dispune anularea mandatului de arestare preventivă nr.175/UP/08.12.2021 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova şi punerea de îndată în liberate a inculpatei Fodor Angelica de sub puterea acestuia, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. (...) Definitivă", este decizia Curţii de Apel Ploieşti.



În cazul celorlalte patru femei, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.