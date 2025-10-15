Dosar penal după ce un băiat de 13 ani a fost agresat, pe o stradă din Târgu Jiu, de un adolescent de 15 ani şi de alţi trei tineri

Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe după ce o femeie a reclamat că fiul său de 13 ani a fost agresat, pe stradă, de un adolescent de 15 ani şi de alţi trei tineri. Victima s-a opus însă emiterii unui ordin de protecţie provizoriu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a transmis, miercuri, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi de o femeie de 46 de ani, din localitate, despre faptul că, în 11 octombrie, fiul său de 13 ani se afla pe strada Muncii, în apropierea unui local tip fast-food, iar în urma unui conflict spontan, a fost agresat de un alt băiat, de 15 ani, din Târgu Jiu, şi de alţi trei tineri pe care îi cunoaşte din vedere.

”Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile legale, dar nu a dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului, s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei conform Anexei 2 din Legea 26/2024. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a arătat Poliţia.
 
Din primele verificări, poliţiştii au constatat că, între cele doi adolescenţi, nu există istoric privind fapte de violenţă.

 