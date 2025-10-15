Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a transmis, miercuri, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi de o femeie de 46 de ani, din localitate, despre faptul că, în 11 octombrie, fiul său de 13 ani se afla pe strada Muncii, în apropierea unui local tip fast-food, iar în urma unui conflict spontan, a fost agresat de un alt băiat, de 15 ani, din Târgu Jiu, şi de alţi trei tineri pe care îi cunoaşte din vedere.

”Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile legale, dar nu a dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului, s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei conform Anexei 2 din Legea 26/2024. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a arătat Poliţia.



Din primele verificări, poliţiştii au constatat că, între cele doi adolescenţi, nu există istoric privind fapte de violenţă.