Magistratul desființează pas cu pas apărarea pe care au avut-o Coldea, Dumbravă și Trăilă.

Fraza cheie din documentul obținut de Realitatea PLUS: "Împrejurarea că sumele de bani au fost pretinse sub forma unui onorariu de avocat ce includea și contravaloarea unor servicii de consultanță, dar și faptul că sumele încasate sunt înregistrate în contabilitatea firmelor implicate, nu are aptitudinea de a certifica legitimitatea unor raporturi civile, ci reflectă un mod de operare utilizat pentru ascunderea folosului pretins ca obiect al infracțiunii de trafic de influență. Sub acest aspect, reținem că aceste plăți nu au fost benevole, nu au reprezentat rezultatul negocierii unor servicii juridice, ci a unei cumpărări de influență, iar conform legii, serviciile de asistență juridică nu pot fi prestate de către persoane care nu au calitatea de avocat."

Sursa: motivarea instanței

Judecătorul explică, așadar, că sumele de bani pretinse sub forma unui onorariu de avocat - 600.000 de euro - nu sunt altceva decât "un mod de operare utilizat pentru ascunderea folosului pretins ca obiect al infracțiunii de trafic de influență".

Un argument pe care s-a bazat decizia judecătorilor se referă și la imaginea publică pe care cei doi o au, având în vedere că au exercitat de-a lungul timpului funcții însemnate în instituții importante ale statului. Prin urmare, imaginea i-a ajutat pe cei doi să fie percepuți ca oameni puternici și influenți, inclusiv la nivel de justiție.

"Imaginea publică a numiților Coldea Florian și Dumbravă Dumitru care, exercitând de-a lungul timpului funcții însemnate în instituții importante ale statului au fost percepuți ca oameni puternici și influenți, fiind considerați în comunitate ca având influență asupra magistraților, este un factor de natură a crea în mod real convingerea cumpărătorului de influență că aveau posibilitatea de a influența actul de justiție."

Sursa: motivarea instanței

Cum s-a apărat Florian Coldea

Fostul general Florian Coldea dă vina pe faptul că toate informațiile din dosar sunt publicate și reclamă faptul că jurnaliștii au acces la astfel de informații.

În apărarea din fața instanței, Coldea spune că totul îi afectează dreptul la viața privată și spune că securitatea sa și a familiei sale au fost afectate.

"Contrar susținerilor reprezentantului Ministerului Public, care susține că nu ar trebui să fie în faza publică, precizează că totul este public, citește totul din presă, ce urmează să se întâmple. (...) îi afectează dreptul la viața privată, dându-se în integralitate ordonanța de control judiciar. Mai arată că a fost afectată securitatea sa și a familiei sale, securitate pe care o are instituită în sistem datorită funcției pe care a avut-o. Totuși, arată că a luptat cu teroriștii, cu spioni și nu crede că trebuie să fie afectată viața familiei. Precizează că a învățat că pentru a trăi trebuie să muncească, sens în care i-a fost afectat dreptul la muncă."

Sursa: motivarea instanței