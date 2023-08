Instanța Judecătoriei Huși îl menține în arest preventiv pe individul din Stănilești, care, la începutul acestui an a fost prins în timp ce își abuza propria fiica, o fetiță de numai 12 ani.

Instanța a verificat măsura preventivă, luată pe 17 februarie și a considerat că individul, deși insistă cu demersuri pentru a fi judecat în stare de libertate, trebuie să rămână după gratii.

Vecinii săi povestesc faptul că bărbatul a știut să își ascundă adevărata față atât de bine, încât el chiar era lăudat prin sat tocmai pentru devotamentul față de proprii copii.

Procurorii au încheiat cercetările în acest dosar și au trimis dosarul în instanță, inculpatul fiind judecat pentru viol în formă continuată, iar primul termen a fost fixat pe 4 septembrie.

De reamintit că individul în vârstă de 38 de ani a șocat comunitatea din localitatea Stănilești, în momentul în care a ieșit la iveală abuzul săvârșit asupra propriei fiice în vârstă de 12 ani. Acesta a fost surprins chiar de soția sa, într-o postură revoltătoare, ce nu lăsa loc la interpretări.

Femeia, îngrozită, nu a ezitat o clipă să alerteze imediat autoritățile. S-a dovedit apoi, prin mărturiile copilei, că abuzurile datau de când ea avea doar 9 ani .

Soția, împreună cu care individul mai are doi copii, a povestit că nu se aștepta la o asemenea faptă din partea lui, întrucât se purta bine în familie.

De asemenea, și consătenii au spus că au rămas uluiți de grozăvie, dat fiind faptul că omul purta masca unui tată devotat. „Eu îl luam des cu ziua pe la vie, pe unde aveam. Era muncitor. Și vă spun singur că nu era bețiv. Îi dădeam, dar nu bea. M-a impresionat un lucru, că de fiecare dată când vorbeam la telefon și îi spuneam că am venit la Huși, el mereu spunea să îi iau pentru copiii lui dulciuri sau alte alimente, că îmi dă banii acasă. Și chiar mă gândeam că, uite, ce tată bun e Gheorghiță, că așa îl cheamă. De aceea, când am auzit că făcea ce făcea pe ascuns de atâta vreme, am zis că nu e posibil. Nu am crezut că un om se poate ascunde atât de bine. Apoi, îl vedeam pe la magazin, prin sat, mereu cumpăra pentru copii, îl vedeai cu sacoșa mereu. Și spunea că el se lasă pe el, pentru cei trei copilași. Păcat. Judecătorii să îl țină acolo, că așa persoană ascunsă e prea periculoasă, ca să stea în libertate. Fetița și acum, biata de ea, e traumatizată. Nu știu dacă o să se mai vindece sufletește vreodată”, a povestit unul dintre vecinii individului, care îl lua adesea la treabă, cu ziua, scrie vremeanoua.ro