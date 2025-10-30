"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul serii de 19 octombrie a.c. suspectul ar fi pătruns în curtea unui bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Târgoviște și ar fi sustras un exemplar canin. Ulterior, în cursul nopții de 29 octombrie a.c., după ce bărbatul a recuperat animalul, suspectul ar fi pătruns, din nou, în curtea locuinței și ar fi sustras câinele", precizează IPJ Dâmbovița.

Făptașul, un bărbat în vâstă de 47 de ani, a fost reținut în cursul zilei de miercuri. Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru furt calificat.

Pe parcursul zilei de joi, el va fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.