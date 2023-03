Înființată în anul 2020, firma Strategic SYS SRL are ca obiect de activitate „Activității de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”. În primul an, aceasta a avut un profit net de 573.775 de lei. În 2021, profitul a crescut spectaculos, la 4.310.955 lei, potrivit datelor prezentate de Bugetul.ro și citate de Realitatea Plus.

În anul 2022, firma fostului număr 2 în SRI a raportat un profit net de 2.690.565 lei.

Cea de-a doua firmă pe care Florian Coldea o deține împreună cu generalul Cocoru, Strategic Assets SRL, a fost înființată în septembrie 2021 și are ca obiect de activitate „Agenții imobiliare”. Dacă în 2021 firma a avut un profit net de 580.722 lei, anul trecut profitul net al Strategic Assets SRL a urcat la 2.256.190 lei, potrivit datelor verificate de Bugetul.ro.

Așadar, în 2022, cele două societăți ale generalilor Coldea și Cocoru un avut un profit net de peste 1 milion de euro. Trebuie precizat că ambele firme sunt administrate de generalul (r) Dumitru Cocoru.